Медшкола мережі "Добробут" та НаУКМА отримала ліцензію на освітню діяльність, розпочинає підготовку до набору студентів

Медична школа Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) та медичної мережі "Добробут" отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю "Медицина", розпочинає підготовку до першого набору студентів.

Як повідомляє "Добробут" у пресрелізі, перший набір студентів, як і планувалося, стартує у 2026 році.

"Отримання ліцензії офіційно відкриває новий етап в історії Медичної школи – освітньої ініціативи, що поєднує академічні традиції НаУКМА із сучасною клінічною практикою "Добробуту". Над створенням медшколи працювала велика міждисциплінарна команда – понад 100 фахівців, серед яких лікарі, викладачі, науковці, експерти з медичної освіти, представники міжнародних партнерських організацій та практики системи охорони здоров’я", – зазначає "Добробут".

Навчання в медшколі базуватиметься на компетентнісному підході CanMEDS, який використовується провідними медичними школами світу. Програма передбачає ранній розвиток клінічних навичок, роботу з реальними клінічними кейсами, сучасні методи симуляційного навчання, а також значну увагу до етики, комунікації, критичного мислення та командної роботи.

Як повідомлялося, "Добробут" та НаУКМА створили медичну школу наипочатку 2026 року. "Добробут" стає клінічною базою школи. Експертну підтримку школі надаватиме українсько-швейцарський проєкт "Розвиток медичної освіти" та міжнародні академічні партнери – Університет Торонто та Маастрихтський університет. Деканкою-організаторкою школи є очільниця онкологічної служби мережі "Добробут", хірург-онколог Марія Кукушкіна.

Школа навчатиме студентів за магістерською програмою тривалістю шість років.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 20 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматології та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 11 000 операцій. У мережі працює понад 3000 співробітників.