Інтерфакс-Україна
Медицина
01:50 30.05.2026

Потреба в іноваційному лікуванні розсіяного склерозу перевищує наявне забезпечення – експерт

Потреба в іноваційному лікуванні розсіяного склерозу в Україні перевищує наявне забезпечення, частина пацієнтів, отримує терапію в межах регіональних програм, повідомила керівник відділу з питань розвитку системи охорони здоров'я фармацевтичної компанії ТОВ "Рош Україна" Катерина Олійник.

"У розвинених країнах, включаючи наших найближчих європейських сусідів – Польщу, Угорщину та Словаччину, пацієнти мають доступ до широкого портфеля хворобо-модифікуючої терапії (ХМТ). Він забезпечується через солідарні системи медичного страхування або державні програми, де рівень покриття витрат на лікування сягає 100%. В Україні ситуація є значно складнішою через дефіцит фінансування, який поглибила повномасштабна агресія. Частина пацієнтів, які потребують інноваційного лікування, отримує терапію в межах регіональних програм, однак потреба все ще перевищує наявне забезпечення", – сказала вона агентству Інтерфакс-Україна.

Олійник повідомила, що за даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) наразі внесено понад 32 тисячі людей із верифікованим діагнозом "розсіяний склероз".

"Головний виклик для України сьогодні – це розширення закупівель інноваційних ліків на національному рівні. Особливо гострою є потреба у забезпеченні пацієнтів з агресивними та прогресуючими формами РС, які мають вкрай обмежений вибір терапевтичних опцій", – сказала вона.

За словами Олійник, "державі варто створити повноцінні, деталізовані та верифіковані реєстри пацієнтів".

"Без такого інструменту неможливо якісно планувати закупівлі, прораховувати реальну потребу в ліках, оцінювати довгострокові медичні результати та ефективно розподіляти кожну гривню з бюджету охорони здоров'я", – сказала вона.

Олійник зауважила, що за даними дослідження Insights Impacting Patients & Society in Ukraine (2024 рік, компанія EirHub), в Україні лише 32% пацієнтів із РС зберігають здатність працювати на повний або неповний день. В той же час, в Угорщині цей показник становить 45%, а в Естонії – сягає 80%.

"Розрахунки показують: якби Україна досягла хоча б рівня забезпечення Угорщини, державний бюджет щорічно додатково отримував би майже 50 млн гривень лише у вигляді податків від працевлаштованих пацієнтів", – сказала вона.

Експертка зауважила, що універсальної терапії проти РС не існує, лікар-невролог підбирає оптимальні терапевтичні опції індивідуально.

"За останні два десятиліття підходи до боротьби з цим діагнозом докорінно змінилися. Сучасні міжнародні протоколи базуються на застосуванні хворобо-модифікуючої терапії (ХМТ). На відміну від симптоматичного лікування, яке лише маскує прояви, ХМТ діє безпосередньо на причину розвитку хвороби", – сказала вона.

Олійник зауважила, що ефективність інноваційних препаратів оцінюють за двома критично важливими критеріями: зниження частоти загострень та уповільнення інвалідизації.

"Своєчасна терапія дозволяє суттєво відтермінувати момент, коли людині знадобляться допоміжні засоби для пересування, допомагаючи пацієнтам якнайдовше залишатися активними та працездатними. Головний тренд світової медицини – починати лікування на найраніших стадіях захворювання. Своєчасний старт високоефективної ХМТ дозволяє зберегти резерв нервової системи пацієнта до того, як у ній відбудуться незворотні зміни", – сказала вона.

Олійник зазначила, що "для окремих форм РС терапевтичні можливості у світі досі обмежені, зокрема, для лікування первинно-прогресуючого РС в Україні наразі схвалений лише один лікарський засіб".

"Ми стабільно забезпечуємо наявність в Україні оригінальних високоефективних препаратів виробництва компанії Roche, в тому числі єдину схвалену в Україні терапію для лікування первинно-прогресуючого розсіяного склерозу (ППРС). Незважаючи на складну воєнну логістику та макроекономічні виклики, ми у повному обсязі виконуємо всі свої зобов'язання за державними та регіональними контрактами щодо закупівель ліків. Наша мета – забезпечити безперебійну присутність терапії як у межах державних закупівель, так і на роздрібному ринку", – сказала вона.

Олійник повідомила, що "Рош Україна" розвиває механізми забезпечення пацієнтів з РС лікування. Зокрема, компанія спільно з аптеками-партнерами вперше на вітчизняному ринку запропонувала пацієнтам із РС програму безвідсоткового розтермінування для придбання ліків.

"Це реальний спосіб суттєво знизити фінансове навантаження на людей, змушених оплачувати терапію самостійно.

Європейська модель забезпечення пацієнтів сучасним лікуванням тримається на двох китах: широкому покритті видатків пацієнта та максимальній швидкості виведення інновацій на ринок.  Сьогодні в Україні вже функціонують прогресивні європейські механізми, проте вони потребують подальшого масштабування та, що найголовніше, стабільного фінансового підживлення", – сказала вона.

"Дослідження консалтингової компанії EirHub, яка надає корпоративні послуги для організацій, що працюють в сфері фармацевтичного бізнесу, сектору медичних технологій та охорони здоров'я чітко доводять, що РС б'є не лише по самому пацієнту, а й по працездатності його родини, яка змушена залишати роботу задля догляду. Саме тому для України, навіть у нинішніх реаліях, розширення доступу до сучасної терапії – це не просто стаття видатків, а стратегічна інвестиція у довгострокову стійкість системи охорони здоров'я та відновлення економіки", – підкреслила Олійник.

Розсіяний склероз являє собою аутоімунне захворювання, яке у результаті пошкоджує нерви людини, головний та спинний мозок. Він характеризується пошкодженням мієліну, захисної оболонки, яка оточує нервові клітини, що порушує зв'язок між мозком і тілом. Розсіяний склероз не виліковний, але існують методи лікування, які можуть допомогти впоратися з симптомами та змінити перебіг хвороби, зокрема, так звана хворобо-модифікуюча терапія (ХМТ), тобто базове лікування, спрямоване на зміну імунологічних процесів для запобігання пошкодженню нервових волокон і зниження частоти рецидивів. Щороку року 30 травня світ відзначає Всесвітній день розсіяного склерозу (World Multiple Sclerosis Day). Подію започаткувала Міжнародна федерація товариств розсіяного склерозу.

