Уряд дозволив закупівлю медичних рукавичок без обмежень щодо локалізації

Кабінет міністрів дозволив закупівлю медичних рукавичок у каталозі Prozorro.Market без обмежень щодо локалізації їх виробництва.

Як повідомляє ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) в телеграм-каналі, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 27 травня.

"Це рішення дозволяє усунути правову колізію, яка ускладнювала закупівлі цього товару, адже замовники не могли виконати обидві вимоги одночасно без порушень законодавства: обов'язкова закупівля товару через Prozorro.Market (урядова постанова №1178) та вимоги локалізації виробництва (постанова №782)", – повідомило МЗУ.

Медзакупівлі уточнили, що виконання вимог було неможливим через критично малу кількість постачальників на ринку України, які можуть підтвердити необхідний ступінь локалізації для усіх видів цієї продукції та забезпечити потреби ринку повністю.

"Це фактично унеможливило їх закупівлю із застосуванням вимог локалізації, і відповідно, створило ризики дефіциту товару у лікарнях", – зазначили у МЗУ.

Як повідомлялося, у лютому Міністерство охорони здоров'я та МЗУ ініціювали послаблення вимог до локалізації виробництва при закупівлях медичних рукавичок і дозвіл закуповувати через каталог Prozorro.Market ці товари, вироблені в країнах, які внесені до переліку прийнятних.

Медичні оглядові та хірургічні рукавички виробляються переважно в країнах Азії, де зосереджені основні світові виробничі потужності.

Ступінь локалізації виробництва – це показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.