Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

Внаслідок обстрілу Києва у ніч на 24 травня постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1, в тому числі дві аптеки повністю знешкоджені.

Як повідомляється у пресрелізі мережі, п'ять пошкоджених аптек вже відновили роботу та повернулися до звичного графіку обслуговування відвідувачів.

"Команда "Аптеки 9-1-1" ліквідовує наслідки атак. Найголовніше – серед працівників немає постраждалих", – зазначено у повідомленні.