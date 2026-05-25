Інтерфакс-Україна
Медицина
19:02 25.05.2026

Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

1 хв читати
Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

Внаслідок обстрілу Києва у ніч на 24 травня постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1, в тому числі дві аптеки повністю знешкоджені.

Як повідомляється у пресрелізі мережі, п'ять пошкоджених аптек вже відновили роботу та повернулися до звичного графіку обслуговування відвідувачів.

"Команда "Аптеки 9-1-1" ліквідовує наслідки атак. Найголовніше – серед працівників немає постраждалих", – зазначено у повідомленні.

Теги: #київ #аптеки #пошкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 25.05.2026
СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

09:05 25.05.2026
Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

08:35 25.05.2026
Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

07:08 25.05.2026
Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

22:21 24.05.2026
Пошкоджено кампус American University Kyiv

Пошкоджено кампус American University Kyiv

22:19 24.05.2026
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

В квітні в Україні зареєстровано 1243 людини з туберкульозом – ЦГЗ

ВООЗ оцінює ризик подальшого поширення Еболи в ДР Конго як дуже високий

Мережа центрів ментального здоров'я в Україні спроможна надати допомогу понад 120 тис. українців на рік - МОЗ

Фармкомпанія "Дарниця" до Дня вишиванки прикрасила офіс вишиванкою з традиційним орнаментом Лівобережжя Київщини

ЄБА занепокоєна ризиками обмеження конкуренції та доступу до ліків через зміни до програми реімбурсації

Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Уряд змінив строки використання коштів для участі в програмі "Скринінг здоров’я 40+"

Завантаження на КТ-обладнання в онкоцентрах мінімальне, в середньому державні КТ проводять 15 досліджень на добу – Гусак

УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА