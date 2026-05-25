Інтерфакс-Україна
Медицина
17:07 25.05.2026

Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

Фото: АФУ

Під час ракетного обстрілу агресора у ніч 3 23 на 24 травня у Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та 9-1-1.

Як повідомила ГО "Асоціація фармацевтів України" (АФУ) з посиланням на мережу "Аптека 9-1-1", що "внаслідок нічної атаки постраждали кілька аптек у столиці".

"Частина об’єктів зазнала незначних ушкоджень – переважно вибуховою хвилею були пошкоджені вітрини та скління. Водночас деякі аптеки отримали критичні руйнування, які унеможливлюють їх подальше функціонування", – зазначили в АФУ.

В той же час, за даними асоціації, "більшість пошкоджених точок оперативно відновили роботу вже протягом короткого часу, ремонтні роботи проводилися у прискореному режимі, аби забезпечити безперервний доступ населення до лікарських засобів".

Крім того, АФУ повідомляє, що "в аптечній мережі "Подорожник" підтверджують втрату, щонайменше, однієї аптеки внаслідок обстрілу".

"Компанія повідомила, що наразі триває оцінка збитків та документування наслідків для подальшої передачі до відповідних органів. Працівників з пошкоджених об’єктів тимчасово переведено до інших підрозділів мережі", – повідомляє АФУ.

15:31 25.05.2026
14:36 25.05.2026
14:22 25.05.2026
09:43 25.05.2026
09:05 25.05.2026
08:35 25.05.2026
07:11 25.05.2026
07:08 25.05.2026
22:21 24.05.2026
22:04 24.05.2026
