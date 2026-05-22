Інтерфакс-Україна
Медицина
17:53 22.05.2026

В квітні в Україні зареєстровано 1243 людини з туберкульозом – ЦГЗ

1 хв читати
В квітні в Україні зареєстровано 1243 людини з туберкульозом – ЦГЗ

В квітні в Україні зареєстровано 1243 людини з туберкульозом, зокрема 920 нових випадків та 270 пацієнтів з рецидивом.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ), серед зареєстрованих к квітні випадків туберкульозу – 53 пацієнти, які відновили лікування після невдалого курсу чи пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

ЦГЗ зазначає, що із загальної кількості людей з туберкульозом, зареєстрованих в квітні, 223 людини із загальної кількості мали лікарсько-стійку форму туберкульозу.

Серед 1202 нових епізодів туберкульоз, 180 пацієнтів мали ВІЛ-позитивний статус.

У квітні 2026 року вилікувалася від туберкульозу 731 людина.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, близько 5–7% нових випадків захворювання у 2025 році були стійкими до стандартних ліків першої лінії, зокрема ізоніазид та рифампіцин. При цьому у пацієнтів із рецидивами туберкульозу частка резистентних форм ще вища.

За даними ЦГЗ, у 2025 році в Україні зареєстровано 15 564 випадки туберкульозу.

ВООЗ визначає резистентний туберкульоз як серйозну загрозу громадському здоров’ю, оскільки стійкі штами бактерій значно ускладнюють діагностику і лікування, потребують дорожчих і триваліших схем терапії та пов’язані з гіршими клінічними результатами і значними витратами для систем охорони здоров’я.

Теги: #віл #цгз #туберкульоз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 15.05.2026
Кількість людей, що живуть з ВІЛ, з 2022р скоротилася на 15 тис. – БО "100% Життя"

Кількість людей, що живуть з ВІЛ, з 2022р скоротилася на 15 тис. – БО "100% Життя"

17:36 12.05.2026
Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

15:33 20.04.2026
Дослідження перед антибіотикотерапією в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, призначення антибіотиків перевищує рекомендовані норми – ЦГЗ

Дослідження перед антибіотикотерапією в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, призначення антибіотиків перевищує рекомендовані норми – ЦГЗ

09:44 21.01.2026
Зростання захворюваності на туберкульоз в Україні немає, але є випадки позалегеневого туберкульозу, - гендиректор ЦГЗ

Зростання захворюваності на туберкульоз в Україні немає, але є випадки позалегеневого туберкульозу, - гендиректор ЦГЗ

18:22 06.01.2025
Метапневмовірус в Україні з початку епідсезону виявлено у 14 осіб, тенденції до розвитку спалаху не спостерігається - ЦГЗ

Метапневмовірус в Україні з початку епідсезону виявлено у 14 осіб, тенденції до розвитку спалаху не спостерігається - ЦГЗ

15:22 17.05.2024
Результат роботи проєкту HealthLink за 7 років - мільйон протестованих людей на ВІЛ

Результат роботи проєкту HealthLink за 7 років - мільйон протестованих людей на ВІЛ

18:41 26.04.2024
Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

14:16 29.03.2024
Ситуація з туберкульозом залишається складною по всій країні, найбільший рівень захворюваності в п'яти областях

Ситуація з туберкульозом залишається складною по всій країні, найбільший рівень захворюваності в п'яти областях

15:27 27.03.2024
Через війну в Україні не діагностують до 30% випадків туберкульозу

Через війну в Україні не діагностують до 30% випадків туберкульозу

09:54 01.12.2023
Майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків СНІДу виявлено в Україні у 2023 р.

Майже 9800 випадків ВІЛ-інфекції та 2750 випадків СНІДу виявлено в Україні у 2023 р.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

ВООЗ оцінює ризик подальшого поширення Еболи в ДР Конго як дуже високий

Мережа центрів ментального здоров'я в Україні спроможна надати допомогу понад 120 тис. українців на рік - МОЗ

Фармкомпанія "Дарниця" до Дня вишиванки прикрасила офіс вишиванкою з традиційним орнаментом Лівобережжя Київщини

ЄБА занепокоєна ризиками обмеження конкуренції та доступу до ліків через зміни до програми реімбурсації

Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Уряд змінив строки використання коштів для участі в програмі "Скринінг здоров’я 40+"

Завантаження на КТ-обладнання в онкоцентрах мінімальне, в середньому державні КТ проводять 15 досліджень на добу – Гусак

УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА