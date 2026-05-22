В квітні в Україні зареєстровано 1243 людини з туберкульозом – ЦГЗ

В квітні в Україні зареєстровано 1243 людини з туберкульозом, зокрема 920 нових випадків та 270 пацієнтів з рецидивом.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ), серед зареєстрованих к квітні випадків туберкульозу – 53 пацієнти, які відновили лікування після невдалого курсу чи пацієнти з невідомою історією попереднього лікування.

ЦГЗ зазначає, що із загальної кількості людей з туберкульозом, зареєстрованих в квітні, 223 людини із загальної кількості мали лікарсько-стійку форму туберкульозу.

Серед 1202 нових епізодів туберкульоз, 180 пацієнтів мали ВІЛ-позитивний статус.

У квітні 2026 року вилікувалася від туберкульозу 731 людина.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, близько 5–7% нових випадків захворювання у 2025 році були стійкими до стандартних ліків першої лінії, зокрема ізоніазид та рифампіцин. При цьому у пацієнтів із рецидивами туберкульозу частка резистентних форм ще вища.

За даними ЦГЗ, у 2025 році в Україні зареєстровано 15 564 випадки туберкульозу.

ВООЗ визначає резистентний туберкульоз як серйозну загрозу громадському здоров’ю, оскільки стійкі штами бактерій значно ускладнюють діагностику і лікування, потребують дорожчих і триваліших схем терапії та пов’язані з гіршими клінічними результатами і значними витратами для систем охорони здоров’я.