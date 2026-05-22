17:26 22.05.2026

ВООЗ оцінює ризик подальшого поширення Еболи в ДР Конго як дуже високий

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підвищила рівень ризику спалаху лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго (ДРК) з "високого" до "дуже високого", заявив на пресконференції в п’ятницю генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, які наводить агентство ЕФЕ, ризик залишається "високим" на регіональному рівні в країнах Африки на південь від Сахари і "низьким" у глобальному масштабі.

Гебреєсус зазначив, що лабораторно підтверджено 82 випадки зараження вірусом Ебола і сім смертей унаслідок зараження. Також зареєстровано 750 ймовірних випадків захворювання і 177 смертей, можливо, від зараження.

Голова ВООЗ наголосив, що Управління ООН з координації гуманітарних справ виділило $60 млн на боротьбу з цією кризою у сфері охорони здоров’я, вони доповнять $3,9 млн, які раніше виділила ВООЗ зі свого надзвичайного фонду.

Гебреєсус додав, що небезпека епідемії спричинена відносно маловідомим варіантом вірусу Ебола, для якого немає ні лікування, ні вакцин, і спалахів якого дотепер було лише два: один в Уганді у 2000 році та інший у ДРК у 2012 році.

Теги: #вооз #дрк #ебола

