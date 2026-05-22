Мережа центрів ментального здоров'я в Україні спроможна надати допомогу понад 120 тис. українців на рік - МОЗ

Фото: https://www.ratinggroup.ua

Мережа центрів ментального здоров’я, створена в Україні, спроможна надати допомогу понад 120 тисяч українців на рік, в першому кварталі допомогу отримали 53 тис. людей, в тому числі 7 тис. дітей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), наразі мережа складається з 195 центрів по всій Україні.

МОЗ зазначає, що дорослі пацієнти в таких центрах найчастіше отримують допомогу у зв’язку з підозрою на психічні розлади та потребою в уточненні стану, а також через тривожно-депресивні стани. Значну частку становлять звернення з приводу нервозності, емоційної напруженості та порушень адаптації до життєвих обставин, а також реакцій на стрес, включно з посттравматичними станами.

Водночас діти найчастіше отримують допомогу у зв’язку з порушеннями розвитку, зокрема розладами спектра аутизму та мовленнєвими розладами. Значна частка звернень також пов’язана з емоційними станами - нервозністю, тривожністю, неспокоєм, порушеннями адаптації до життєвих обставин і поведінковими труднощами.