Інтерфакс-Україна
Медицина
16:52 22.05.2026

Мережа центрів ментального здоров'я в Україні спроможна надати допомогу понад 120 тис. українців на рік - МОЗ

Фото: https://www.ratinggroup.ua

Мережа центрів ментального здоров’я, створена в Україні, спроможна надати допомогу понад 120 тисяч українців на рік, в першому кварталі допомогу отримали 53 тис. людей, в тому числі 7 тис. дітей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), наразі мережа складається з 195 центрів по всій Україні.

МОЗ зазначає, що дорослі пацієнти в таких центрах найчастіше отримують допомогу у зв’язку з підозрою на психічні розлади та потребою в уточненні стану, а також через тривожно-депресивні стани. Значну частку становлять звернення з приводу нервозності, емоційної напруженості та порушень адаптації до життєвих обставин, а також реакцій на стрес, включно з посттравматичними станами.

Водночас діти найчастіше отримують допомогу у зв’язку з порушеннями розвитку, зокрема розладами спектра аутизму та мовленнєвими розладами. Значна частка звернень також пов’язана з емоційними станами - нервозністю, тривожністю, неспокоєм, порушеннями адаптації до життєвих обставин і поведінковими труднощами.

11:48 19.05.2026
Десять лікарень від початку 2026р запустили власну генерацію е/е в межах проєкту "Промінь надії"

16:06 15.05.2026
Ляшко: вже цього року будемо піднімати зарплатню для тих, хто працює з репатріованими тілами загиблих

15:42 15.05.2026
МОЗ планує до кінця 2026р. забезпечити сонячну генерацію ще у 378 медзакладах – Ляшко

11:23 15.05.2026
Екосистема турботи про ментальне здоров’я: що обговорювали на конференції мережі ПОВЕРНЕННЯ?

18:59 12.05.2026
Медзаклади Харківської області в 2026р отримають 1,147 млрд грн на реалізацію 9 публічних інвестпроєктів

18:07 12.05.2026
В МВС та МОЗ обговорили проблеми ідентифікації тіл загиблих, повернутих в межах репатріаційних заходів

15:54 06.05.2026
У "Київ Цифровий" проходить опитування про емоційний стан

23:12 25.03.2026
Ляшко задекларував 2,3 млн грн доходів за 2025р

09:01 24.03.2026
12-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ відкрили в Житомирі

16:38 16.03.2026
В Україні набули чинності нові правила відпуску "налбуфіну", виписані раніше електронні рецепти втратили чинність - МОЗ

