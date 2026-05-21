17:40 21.05.2026

Фармкомпанія "Дарниця" до Дня вишиванки прикрасила офіс вишиванкою з традиційним орнаментом Лівобережжя Київщини

Фармацевтична компанія "Дарниця" за консультаційної підтримки Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" до Дня вишиванки прикрасила фасад свого офісу вишиванкою з традиційним орнаментом Лівобережжя Київщини.

Як повідомляє компанія в пресрелізі, автентичний орнамент нанесено на полотно заввишки у шість поверхів (25 м).

Вишивка Лівобережжя Київщини є частиною великого етнографічного регіону Середньої Наддніпрянщини. Для неї характерні геометричні та рослинно-геометризовані візерунки, а поєднання червоного й чорного кольорів стало впізнаваною рисою регіону на межі XIX–XX століть.

"Кожен елемент цього орнаменту має власну семантику, адже вишивка — це мова, якою наші предки говорили про найважливіше", — пояснює дослідниця традиційного народного вбрання, головна зберігачка фондів НЦНК  "Музей Івана Гончара" Олександра Сторчай.

В "Дарниці" зазначають, що вибір орнаменту символічний, адже виробництво компанії вже понад 90 років працює на лівому березі Києва.

Робота над ідеєю та реалізацією проєкту тривала більше місяця. Монтаж 25-метрової конструкції зайняв майже 20 годин, а над її створенням і встановленням працювали 60 людей.

"Вишиванка" на фасаді офісу "Дарниці" буде розміщена до 27 травня включно.

"Дарниця" – українська фармацевтична компанія, один з лідерів фарміндустрії України. В портфелі компанії понад 180 препаратів – від кардіології та неврології до антибіотиків, знеболення й гастроентерології. Виробництво відповідає вимогам GMP (належної виробничої практики). Ліки компанії, окрім України, представлені в 20  країнах світу.

