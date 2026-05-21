Медицина
13:45 21.05.2026

ЄБА занепокоєна ризиками обмеження конкуренції та доступу до ліків через зміни до програми реімбурсації

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) занепокоєна ризиками обмеження конкуренції та доступу до лікарських засобів через зміни до державної програми реімбурсації "Доступні ліки".

"ЄБА вітає ініціативу уряду щодо розширення програми реімбурсації "Доступні ліки" переліком нових міжнародних непатентованих назв (МНН). Водночас в компанії серйозно занепокоєні змінами у самому механізмі реімбурсації лікарських засобів, котрі запропоновані у проєкті відповідної постанови, адже частина положень документа має ознаки дискримінації учасників ринку за походженням продукції, що може підірвати справделиву конкуренцію та обмежити доступ пацієнтів до лікування", – заявляє ЄБА в пресрелізі. 

В асоціації звертають увагу на норми, що передбачають пряме обмеження участі значної кількості лікарських засобів іноземного виробництва у програмі "Доступні ліки" за низкою МНН.

"Ці лікарські засоби вже тривалий час присутні на українському ринку, застосовуються пацієнтами та забезпечують стабільні результати лікування. На переконання асоціації, запропонований механізм фактично створює переваги для виробників за критерієм походження продукції, а не за критеріями клінічної та економічної ефективності", – підкреслюють в ЄБА.

При цьому нагадується про запроваджену в Україні систему оцінки медичних технологій (ОМТ), яка дає змогу винести рекомендації щодо клінічних і економічних переваг лікування тим чи іншим лікарським засобом. Ці результати беруться за основу для надання державного фінансування лікарських засобів, зокрема для подальшої реімбурсації, "тому неврахування цих критеріїв, які є "золотим стандартом" для прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я, є незрозумілим".

Крім того, в ЄБА зазначають, що "деякі МНН із запропонованого списку не входять до Національного переліку основних лікарських засобів, а також відсутні у Базовому переліку лікарських засобів ВООЗ". 

"На думку бізнес-спільноти, це створює ризики відходу від прозорих та прогнозованих підходів до формування державної політики у сфері забезпечення лікарськими засобами та може посилити елементи ручного управління системою. Підтримка національного виробника застосовується в багатьох державах, які є членами ЄС та СОТ. Такі інструменти можуть включати податкові стимули, грантові програми або інвестиційне сприяння. Проте до запровадження відповідних механізмів європейські країни підходять збалансовано. Міжнародна практика не передбачає недопуску інших виробників до участі у загальнонаціональних програмах фінансування продукції через країну її походження", – підкреслюють в асоціації.

Як зазначаеться, нові правила програми реімбурсації "можуть створювати ризики невідповідності окремим міжнародним зобов’язанням України у сфері міжнародної торгівлі та конкуренції".

Крім того, ЄБА акцентує увагу на ризиках щодо обсягів постачання та забезпечення потреб  пацієнтів у ліках.

"Наразі відсутня публічна інформація щодо розрахунків повної потреби для пацієнтів за відповідними МНН та оцінки промислових потужностей виробників для покриття таких обсягів. Обмеження участі у програмі реімбурсації лише окремими виробниками може створити реальні ризики дефіциту лікарських засобів та перебоїв у лікуванні пацієнтів. Адже інші виробники лікарських засобів теж переглядатимуть свої обсяги постачання в Україну через неможливість їх реалізації на однакових умовах з іншими учасниками ринку. Тож швидке постачання для покриття дефектури навряд чи зможе бути реалізовано ними без завчасного планування", – зазначають в ЄБА, підкреслюючи, що "питання біоеквівалентності та взаємозамінності лікарських засобів в Україні досі потребує системного врегулювання". 

"Асоціація переконана, що рішення у сфері лікування пацієнтів мають базуватися насамперед на принципах клінічної та економічної ефективності, безперервності доступу до терапії, прогнозованості постачання та інтересах пацієнтів, а не виключно на критерії походження продукції. Бізнес-спільнота закликає Міністерство охорони здоров’я України та уряд переглянути положення, що обмежують вільну конкуренцію, оцінити відповідність змін міжнародним зобов’язанням України, врахувати ризики для безперервності лікування та вільного вибору пацієнтами необхідної терапії", – зазначають в ЄБА. 

Асоціація пропонує організувати зустріч  для публічного професійного обговорення запропонованих змін.

