Інтерфакс-Україна
Медицина
17:29 20.05.2026

Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

2 хв читати
Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Програма "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста (УЧХ) стартувала у Дніпрі.

"У травні в Дніпрі команда "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" офіційно розпочала роботу. Це вже 12-й регіон України, де працює офлайн сервісний центр програми, допомагаючи тим, хто втратив роботу, хоче змінити професію чи отримати підтримку для розвитку власного бізнесу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

За словами координаторки програми Лідії Сисоєвої, дуже важливо, що "Перезавантаження" відкрилася саме у Дніпрі.

"Сюди приїздить багато людей із прифронтових територій, і їхня кількість постійно зростає. Я понад сім років працювала у сфері зайнятості й добре знаю: людям потрібно пропонувати щось дієве. Тому ми спеціально промоніторили ситуацію і відкрили ті курси, на які сьогодні є реальний попит на ринку праці, і за якими роботодавці готові наймати людей уже зараз", – зазначила Сисоєва.

Серед напрямів навчання можна обрати логістику, підприємництво, 3D‑моделювання, малярські та штукатурні роботи, грумінг, кондитерську справу, надання соціальних послуг з догляду.

У межах програми учасники отримують повноцінний супровід на шляху до працевлаштування, який включає індивідуальну профорієнтацію, навчальні курси з актуальних навичок, психосоціальну підтримку, налагодження зв'язків із роботодавцями та підтримку ідей мікропідприємництва.

Участь у програмі можуть взяти внутрішньо переміщені особи (ВПО), зареєстровані в Дніпропетровській області, а також місцеві жителі, які належать до вразливих категорій населення – малозабезпечені родини, люди з інвалідністю, батьки-одинаки, багатодітні сім'ї, люди похилого віку, демобілізовані військовослужбовці.

З початку повномасштабної війни Дніпропетровська область стала одним із регіонів,

що прийняли найбільшу кількість ВПО. Станом на сьогодні, за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у регіоні проживає понад 451 тисяча ВПО, серед яких люди старшого віку, люди з інвалідністю та родини з дітьми.

Регіональний ринок праці відчуває кадровий дефіцит у різних сферах – від технічних і IT‑напрямів до сервісних та робітничих професій.

"Перезавантаження" – всеукраїнська ініціатива Українського Червоного Хреста, спрямована на підтримку людей у пошуку роботи та нових професій.

У Дніпропетровській області програму реалізують за підтримки Іспанського та Норвезького Червоного Хреста. Основним партнером є Інспекція з питань праці та зайнятості Дніпровської міської ради.

 

Теги: #дніпро #учх #тчху #перезавантаження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 20.05.2026
Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

11:21 20.05.2026
УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

01:43 20.05.2026
У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

19:37 19.05.2026
УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

11:38 19.05.2026
20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

13:37 18.05.2026
У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

08:01 18.05.2026
У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

00:46 18.05.2026
У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

У Дніпровському районі росіяни вдарили по складу з піротехнікою, спалахнула пожежа

02:44 17.05.2026
Поранено 70-річну жінку внаслідок ворожої атаки на Дніпро – ОВА

Поранено 70-річну жінку внаслідок ворожої атаки на Дніпро – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Уряд змінив строки використання коштів для участі в програмі "Скринінг здоров’я 40+"

Завантаження на КТ-обладнання в онкоцентрах мінімальне, в середньому державні КТ проводять 15 досліджень на добу – Гусак

Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

Офіс генпрокурора повідомив про приховування обороту та ухилення від податків на понад 100 млн грн медзакладом на Закарпатті

Споживання тютюну у світі за 20 років знизилося на третину – гендиректор ВООЗ

Ознак подальшого поширення хантавірусу немає, але необхідно надалі стежити за ситуацією – голова ВООЗ

Лікарі виявили понад 500 ймовірних випадків захворювання на Еболу і 130 смертей – голова ВООЗ

Десять лікарень від початку 2026р запустили власну генерацію е/е в межах проєкту "Промінь надії"

Програма "Доступні ліки" поки не може повністю закрити потреби пацієнтів – думка

Новий порядок підтвердження GMP створить додаткові бар’єри для доступу ліків – ЄБА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА