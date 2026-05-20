Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Програма "Перезавантаження" Українського Червоного Хреста (УЧХ) стартувала у Дніпрі.

"У травні в Дніпрі команда "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" офіційно розпочала роботу. Це вже 12-й регіон України, де працює офлайн сервісний центр програми, допомагаючи тим, хто втратив роботу, хоче змінити професію чи отримати підтримку для розвитку власного бізнесу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

За словами координаторки програми Лідії Сисоєвої, дуже важливо, що "Перезавантаження" відкрилася саме у Дніпрі.

"Сюди приїздить багато людей із прифронтових територій, і їхня кількість постійно зростає. Я понад сім років працювала у сфері зайнятості й добре знаю: людям потрібно пропонувати щось дієве. Тому ми спеціально промоніторили ситуацію і відкрили ті курси, на які сьогодні є реальний попит на ринку праці, і за якими роботодавці готові наймати людей уже зараз", – зазначила Сисоєва.

Серед напрямів навчання можна обрати логістику, підприємництво, 3D‑моделювання, малярські та штукатурні роботи, грумінг, кондитерську справу, надання соціальних послуг з догляду.

У межах програми учасники отримують повноцінний супровід на шляху до працевлаштування, який включає індивідуальну профорієнтацію, навчальні курси з актуальних навичок, психосоціальну підтримку, налагодження зв'язків із роботодавцями та підтримку ідей мікропідприємництва.

Участь у програмі можуть взяти внутрішньо переміщені особи (ВПО), зареєстровані в Дніпропетровській області, а також місцеві жителі, які належать до вразливих категорій населення – малозабезпечені родини, люди з інвалідністю, батьки-одинаки, багатодітні сім'ї, люди похилого віку, демобілізовані військовослужбовці.

З початку повномасштабної війни Дніпропетровська область стала одним із регіонів,

що прийняли найбільшу кількість ВПО. Станом на сьогодні, за даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у регіоні проживає понад 451 тисяча ВПО, серед яких люди старшого віку, люди з інвалідністю та родини з дітьми.

Регіональний ринок праці відчуває кадровий дефіцит у різних сферах – від технічних і IT‑напрямів до сервісних та робітничих професій.

"Перезавантаження" – всеукраїнська ініціатива Українського Червоного Хреста, спрямована на підтримку людей у пошуку роботи та нових професій.

У Дніпропетровській області програму реалізують за підтримки Іспанського та Норвезького Червоного Хреста. Основним партнером є Інспекція з питань праці та зайнятості Дніпровської міської ради.