Інтерфакс-Україна
Медицина
16:35 20.05.2026

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

1 хв читати
Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві
Фото: Red Cross Ukraine

Тренінг фасилітаторів груп підтримки "Допомога допомагаючим" для фахівців першої лінії реагування, зокрема представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ), відбувся у Києві.

"Участь у тренінгу взяли співробітники та волонтери регіональних осередків Українського Червоного Хреста, які працюють у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у найбільш вразливих регіонах уздовж лінії фронту та на прифронтових територіях", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Учасники тренінгу опрацювали теоретичні аспекти психосоціальної підтримки, організаційні особливості роботи з групами "допомагаючих", а також вдосконалили навички фасилітації груп підтримки.

В УЧХ зазначили, що підготовка фасилітаторів груп підтримки є важливою складовою розвитку системи психосоціальної підтримки на рівні громад, адже саме такі фахівці забезпечують своєчасну та якісну допомогу людям, які працюють в умовах підвищеного стресу та тривалих кризових викликів.

Навчання було проведено за підтримки уряду США.

 

Теги: #київ #тчху #тренінг #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 20.05.2026
Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

Кандидат на майбутніх президентських виборах у Франції Ретайо прибув до Києва

11:21 20.05.2026
УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

19:37 19.05.2026
УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

19:15 19.05.2026
Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

18:19 19.05.2026
Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

Кличко обговорив з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва подальшу підтримку Києва

18:02 19.05.2026
Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

Петиція про віднесення вулиці Котельникова в Києві до переліку на декомунізацію не набрала необхідних голосів

13:31 19.05.2026
Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

11:57 19.05.2026
У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

У Києві до Дня міста відкриють виставку "Пікселі Краси" про силу та красу України

11:38 19.05.2026
20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

10:47 19.05.2026
Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Уряд змінив строки використання коштів для участі в програмі "Скринінг здоров’я 40+"

Завантаження на КТ-обладнання в онкоцентрах мінімальне, в середньому державні КТ проводять 15 досліджень на добу – Гусак

Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

Офіс генпрокурора повідомив про приховування обороту та ухилення від податків на понад 100 млн грн медзакладом на Закарпатті

Споживання тютюну у світі за 20 років знизилося на третину – гендиректор ВООЗ

Ознак подальшого поширення хантавірусу немає, але необхідно надалі стежити за ситуацією – голова ВООЗ

Лікарі виявили понад 500 ймовірних випадків захворювання на Еболу і 130 смертей – голова ВООЗ

Десять лікарень від початку 2026р запустили власну генерацію е/е в межах проєкту "Промінь надії"

Програма "Доступні ліки" поки не може повністю закрити потреби пацієнтів – думка

Новий порядок підтвердження GMP створить додаткові бар’єри для доступу ліків – ЄБА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА