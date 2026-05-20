Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Тренінг фасилітаторів груп підтримки "Допомога допомагаючим" для фахівців першої лінії реагування, зокрема представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ), відбувся у Києві.

"Участь у тренінгу взяли співробітники та волонтери регіональних осередків Українського Червоного Хреста, які працюють у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у найбільш вразливих регіонах уздовж лінії фронту та на прифронтових територіях", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Учасники тренінгу опрацювали теоретичні аспекти психосоціальної підтримки, організаційні особливості роботи з групами "допомагаючих", а також вдосконалили навички фасилітації груп підтримки.

В УЧХ зазначили, що підготовка фасилітаторів груп підтримки є важливою складовою розвитку системи психосоціальної підтримки на рівні громад, адже саме такі фахівці забезпечують своєчасну та якісну допомогу людям, які працюють в умовах підвищеного стресу та тривалих кризових викликів.

Навчання було проведено за підтримки уряду США.