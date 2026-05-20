Інтерфакс-Україна
Медицина
11:57 20.05.2026

Уряд змінив строки використання коштів для участі в програмі "Скринінг здоров’я 40+"

Уряд змінив строки використання коштів, які нараховуються українцям для використання в програмі "Скринінг здоров’я 40+".

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я в пресрелізі, відтепер українцям не потрібно чекати 30 днів після дня народження, щоб скористатися програмою.

Кошти на програму можуть отримати усі, кому вже є 40 і більше років, в будь-який зручний час.

Водночас МОЗ уточнює, що врегульовані строки використання цих коштів. Зокрема, учасники, які отримали 2000 грн на "Скринінг здоров’я 40+" до 1 травня 2026 року, зможуть пройти скринінг до 30 червня 2026 року.

Для тих, хто подаватиме заявку після 1 травня 2026 року, кошти будуть доступні тільки впродовж двох місяців з моменту їх зарахування.

"Якщо людина не скористається програмою протягом встановленого періоду, невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету", - зазначають в МОЗ.

"Скринінг здоров’я 40+" наразі можна у 2089 медичних закладах по всій Україні.

З моменту запуску програми понад 60 тисяч людей уже пройшли обстеження, а більш ніж 0,5 млн подали заявки через застосунок "Дія" або ЦНАПи.

