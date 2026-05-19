Завантаження на КТ-обладнання в онкоцентрах мінімальне, в середньому державні КТ проводять 15 досліджень на добу – Гусак

Завантаження на КТ-обладнання в онкоцентрах наразі мінімальне, в середньому державні КТ в онкоцентрах проводять 15 досліджень на добу, повідомила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак.

"Ми чуємо від пацієнтів про величезні черги (на КТ-дослідження – ІФУ), до трьох місяців і більше, а в цей же час ми бачимо з електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) де зареєстровано все обладнання, що навантаження по більшості КТ-діагностики є мінімальне", – сказала вона в інтерв'ю на You-Tube-каналі "Доктор Булавінова".

Гусак повідомила, що середнє навантаження на КТ-діагностику по онкоцентрах складає 15 досліджень на добу, але щодобова кількість досліджень суттєво коливається по Україні.

"У середньому 15 досліджень, але є Національний інститут раку (НІР), є Київський обласний онкоцентр, в нас є Черкаський онкоцентр, Львівський, в нас є Суми, Полтава, де більше 20 досліджень за добу робиться на одному КТ-апараті. В той же час в Харкові п'ять досліджень, в Прикарпатському онкоцентрі, згідно з даними ЕСОЗ, три дослідження за добу. Три дослідження на добу на новому КТ, який поставила держава, це нормально чи ні?", – сказала вона.

Гусак зазначила, що біля Прикарпатського онкоцентру, що вона бачила особисто, поруч є приватний КТ, тому точно зрозуміло, що черга (на КТ-дослідження – ІФУ) може утворюватися через те, що більша частина пацієнтів робить діагностику саме в таких прилікарняних, приватних КТ кабінетах.

Крім того, голова НСЗУ зауважила, що цьогоріч в Програмі медичних гарантій (ПМГ) суттєво підвищили тарифи на КТ-діагностику. При цьому "в вимогах до контрактування чітко визначили, скільки діагностик має бути безоплатно, щоб були платні послуги".

"Ми проаналізували всі дані в ЕСОЗ, куди з минулого року мають вносити, в тому числі, платні послуги, і побачили, що у нас фактично заклади, які працюють за ПМГ, не надають платні послуги з КТ-діагностики. Це за даними ЕСОЗ. Чи справді воно так, будемо розбиратися", – сказала вона.