УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь у першому міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд на Закарпатті.

“Захід об’єднав 11 команд з різних регіонів України, підрозділи ДСНС України, зокрема гірських рятувальників, а також фахівців департаменту першої допомоги та цивільного захисту Українського Червоного Хреста. До події також долучилися партнери та колеги з Польщі та Чехії”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Учасники проходили комплексні міжвідомчі навчання у складних польових і гірських умовах, відпрацьовуючи злагоджене реагування на надзвичайні ситуації: ліквідацію пожеж, гірські рятувальні операції та кризовий зв’язок.

Фахівці департаменту першої допомоги УЧХ проводили навчання з алгоритмів домедичної допомоги — першочергових дій для порятунку життя і здоров’я людей в умовах небезпеки.

Міжнародний з’їзд став важливим кроком до впровадження найкращих європейських стандартів безпеки та розвитку добровільного рятувального руху в Україні.