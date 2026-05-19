Інтерфакс-Україна
Медицина
17:15 19.05.2026

Свириденко: наразі Податковим кодексом не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки ПДВ

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у відповіді на петицію заявила, що наразі Податковим кодексом України не передбачено встановлення для засобів жіночої інтимної гігієни пільгової ставки податку на додану вартість (ПДВ), але Національною стратегією доходів до 2030 року передбачено гармонізацію Кодексу до європейської директиви.

"Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2013 р. №753, розроблено на основі Директиви Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 р., є імплементаційним актом, гармонізованим із законодавством Європейського Союзу у сфері медичних виробів, та визначає вимоги до зазначених виробів, які вводяться в обіг та/або експлуатацію на території України", – йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

За її словами, зазначені у петиції засоби за загальним правилом не є медичними виробами згідно з Техрегламентом та не належать до товарів, операції з постачання яких можуть оподатковуватися за ставкою ПДВ 7% як операції з постачання медичних виробів відповідно до Податкового кодексу України.

Водночас, прем'єр звернула увагу, що згідно Директиви від 2006 року про спільну систему ПДВ держави-члени ЄС можуть застосовувати одну або дві знижені ставки ПДВ до постачання окремих товарів або надання послуг, зокрема фармацевтичних продуктів.

"Слід зазначити, що Національною стратегією доходів України до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 р. №1218, передбачено приведення Податкового кодексу України у відповідність із нормами зазначеної Директиви", – додала вона.

Як повідомлялося, 1 травня петиція на сайті Кабміну із закликом прирівняти засоби жіночої інтимної гігієни до товарів медичного призначення та встановлення для них пільгової ставки податку на додану вартість (ПДВ) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Зокрема, авторка петиції пропонувала: розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу України; внести засоби жіночої інтимної гігієни (прокладки, тампони, менструальні чаші, багаторазові засоби гігієни) до переліку товарів, що оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ 7%, прирівнявши їх до медичних виробів.

 

