Інтерфакс-Україна
Медицина
14:49 19.05.2026

Офіс генпрокурора повідомив про приховування обороту та ухилення від податків на понад 100 млн грн медзакладом на Закарпатті

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ розслідують приховування обороту на понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків на понад 100 млн грн одним із центрів пластичної хірургії, повідомляє Офіс генпрокурора у вівторок.

"Проведені обшуки в одному з найбільших центрів пластичної хірургії України. Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", – йдеться у телеграм-каналі.

За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов'язані компанії та ФОПів, на яких розподіляли фактичні доходи клініки.

З січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн. Загальний оборот, за оцінками слідства, перевищує 520 млн грн, а сума несплачених податків може сягати близько 100 млн грн.

Правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи щодо виплати зарплат у конвертах, а також значні суми готівки у різних валютах. Також вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах.

Походження коштів встановлюється.

Перевіряється інформація про розрахунки з клієнтами готівкою без використання РРО та отримання оплати в іноземній валюті.

Окремо буде надано правову оцінку можливим ознакам легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

