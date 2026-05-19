13:11 19.05.2026

Споживання тютюну у світі за 20 років знизилося на третину – гендиректор ВООЗ

Споживання тютюну за останні 20 років скоротилося у світі приблизно на 30%, повідомив у вівторок гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"З часу набрання чинності Рамковою конвенцією ВООЗ із боротьби проти тютюну споживання тютюну у світі впало на третину", – наводить пресслужба ВООЗ слова Гебреєсуса.

Він зазначив, що тенденція на зниження обсягів споживання тютюнової продукції зберігається у 140 країнах.

Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну була підписана 2003 року і набула чинності у 2005 році.

