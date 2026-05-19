12:34 19.05.2026

Ознак подальшого поширення хантавірусу немає, але необхідно надалі стежити за ситуацією – голова ВООЗ

Наразі ознак широкого розповсюдження хантавірусу немає, проте ситуація може змінитися, тому необхідно продовжувати спостереження, заявив у вівторок гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Наразі немає ознак того, що ми спостерігаємо початок великого спалаху. Але, звичайно ж, це може змінитися, і ми закликаємо всі пов’язані з цим країни продовжувати спостерігати за пасажирами і членами екіпажу", – заявив він, виступаючи на 79-й Всесвітній асамблеї охорони здоров’я.

Усі пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, на борту якого раніше стався спалах хантавірусу, залишили судно, багато хто з них вирушив до країн проживання, зазначив Гебреєсус.

За словами голови ВООЗ, вранці у вівторок капітан лайнера Ян Доброговський поінформував його, що у 25 членів команди, які зійшли з судна останніми в понеділок, симптомів захворювання немає.

Пасажири, які залишили судно минулого тижня, перебуватимуть на карантині до 21 червня, члени команди, які залишили судно останніми, – до 29 червня, додав Гебреєсус.

За останніми даними, від хантавірусу померли троє пасажирів MV Hondius: подружня пара з Нідерландів, а також громадянка Німеччини.

Загалом захворювання було виявлено щонайменше в 11 пасажирів судна. Зазначалося, що у померлої жінки з Нідерландів і у британця, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в ПАР, було виявлено штам хантавірусу – вірус Андес. Лише цей вид хантавірусу передається від людини людині, наголосили раніше в МОЗ ПАР.

Теги: #вооз #mv_hondius #хантавірус

