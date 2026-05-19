Лікарі виявили понад 500 ймовірних випадків захворювання на Еболу і 130 смертей – голова ВООЗ

Спалах лихоманки Ебола в африканських країнах уже призвів до понад 500 можливих випадків захворювання і, імовірно, 130 викликаних захворюванням смертей, заявив у вівторок гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Крім підтверджених випадків захворювання було виявлено понад 500 ймовірних випадків і 130 смертей, імовірно від захворювання", – заявив Гебреєсус, під час виступу на 79-й Всесвітній асамблеї охорони здоров’я.

Він нагадав, що наразі налічується 32 підтверджених випадки захворювання на Еболу – 30 у ДРК і два в Уганді. Причому обидва угандійських заражених прибули в країну з ДРК.

Голова ВООЗ наголосив, що спалах спричинений різновидом Еболи вірусом Бундібугйо.

Раніше ВООЗ у зв’язку зі спалахом Еболи оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я. Також президент США Дональд Трамп висловив стурбованість у зв’язку зі спалахом лихоманки.