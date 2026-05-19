11:48 19.05.2026

Десять лікарень від початку 2026р запустили власну генерацію е/е в межах проєкту "Промінь надії"

Від початку 2026 року власну генерацію електроенергії розпочали 10 закладів охорони здоров’я в межах проєкту "Промінь надії", повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Введення в експлуатацію 10 медичних закладів стало можливим завдяки міжнародній підтримці. Зокрема, дев’ять закладів забезпечено за фінансування Німеччини, ще один – за підтримки Швеції", – зазначили у відомстві.

Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 770 кВт.

Наразі ще 94 об’єкти перебувають на різних стадіях реалізації, три – на завершальному етапі. 141 медичний заклад перебуває на етапі розробки технічних рішень.

Програма "Промінь надії" – це спільна ініціатива Європейської комісії, Міненерго та Міністерства охорони здоров’я України. Реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Мета програми – підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи навіть у складних умовах.

