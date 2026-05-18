Програма "Доступні ліки" поки не може повністю закрити потреби пацієнтів – думка

Програма реімбурсації вартості лікарських засобів "Доступні ліки" поки не може повністю закрити потреби пацієнтів, вважає голова ГС "Асоціація фармацевтів України" Олена Омельчук.

"Програма реімбурсації "Доступні ліки" залишається одним із найуспішніших державних інструментів підтримки пацієнтів в Україні. За останні роки вона суттєво розширила як перелік препаратів, так і географію доступу. Разом із тим повністю закрити потреби пацієнтів програма поки не може. Насамперед це стосується сучасних інноваційних препаратів, які часто залишаються поза межами реімбурсації через високу вартість", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Омельчук зазначила, що наразі до програми реімбурсації "підключена переважна більшість аптечної мережі країни, а кількість препаратів, які можна отримати безкоштовно або з частковою доплатою, продовжує збільшуватися", а одним із головних показників ефективності є високий рівень використання електронних рецептів та погашення призначень пацієнтами.

В той же час, за її оцінкою, "для невеликих населених пунктів та прифронтових територій доступність ліків є проблематичною, навіть за наявності рецепта пацієнти іноді стикаються з тимчасовою відсутністю окремих препаратів у конкретних аптеках".

Крім того, проблемою функціонування програми наразі є доплати, адже "для частини препаратів пацієнт все одно має доплачувати різницю, і для соціально вразливих груп населення це може бути суттєвим фінансовим навантаженням".

Попри ці обмеження, програма "Доступні ліки" сьогодні відіграє критично важливу роль у забезпеченні доступу населення до базового лікування, особливо в умовах війни та економічної нестабільності.

Як повідомлялося, програма реімбурсації "Доступні ліки" у 2026 році включає 778 позицій, серед яких 650 лікарських засобів, 59 препаратів інсуліну та медичні вироби. З травня 2026 року оновлено перелік – додано інноваційні препарати для лікування серцево-судинних та хронічних захворювань легень.