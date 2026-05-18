В аптечній мережі актуальним залишається дефіцит певних препаратів, зберігається тенденція посилення позицій імпорту – експерт

В аптечній мережі актуальним залишається дефіцит певних препаратів, в той же час зберігається тенденція посилення позицій імпортних препаратів, констатує голова громадської організації (ГО) "Асоціація фармацевтів України" Олена Омельчук.

"Проблема дефіциту окремих лікарських засобів залишається актуальною, хоча зараз ситуація є значно стабільнішою, ніж наприкінці 2025 року. Основний фактор ризику – війна та її вплив на логістику й фармацевтичну інфраструктуру. Частина складів та логістичних об’єктів зазнала пошкоджень унаслідок обстрілів, що тимчасово порушувало ланцюги постачання та призводило до втрати товарних запасів", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Омельчук, крім воєнних ризиків, ринок стикається і з низкою регуляторних труднощів.

"Для окремих препаратів затягується вихід нових серій через тривалі процедури погодження та реєстрації. Також є випадки, коли через державне регулювання цін постачання певних ліків в Україну стає економічно менш привабливим для виробників", – сказала вона, зазначивши, що найчастіше труднощі постають із вузькоспеціалізованими або окремими імпортними препаратами, де кількість постачальників є обмеженою.

В той же час експертка зауважила, що "ситуація динамічна – перелік позицій, які можуть тимчасово зникати з аптек, постійно змінюється".

За її словами, важливо, що у більшості випадків ринок все ж має альтернативи. Українські виробники забезпечують значну кількість аналогів у базових терапевтичних групах. Однак для пацієнтів із хронічними захворюваннями питання заміни препарату часто є чутливим, оскільки зміна виробника або лікарської форми може потребувати корекції лікування.

За спостереженнями Омельчук, в 2026 році зберігається тенденція до посилення позицій імпортних препаратів на українському фармринку.

"Частка вітчизняної продукції в аптечному продажу поступово скорочується, насамперед у грошовому вимірі. Це пов’язано з тим, що імпортні препарати традиційно домінують у сегменті інноваційних, спеціалізованих та дороговартісних ліків, які формують значну частину грошового обороту аптечного ринку. Водночас українські виробники продовжують утримувати сильні позиції у сегменті масових генеричних препаратів та соціально важливих лікарських засобів", – сказала вона.