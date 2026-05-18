13:16 18.05.2026

В Україні рідше купують ліки, ціни на препарати будуть зростати – експерт

Українці стали рідше купувати ліки, однак витрати на них залишаються високими через подорожчання препаратів, тенденція здорожчання ліків триватиме, зазначила голова ГО "Асоціація фармацевтів України" Олена Омельчук.

"На початку 2026 року український аптечний ринок увійшов у фазу більш стриманого споживання. Якщо торік ми ще спостерігали активне відновлення після кризових періодів, то зараз аналітики фіксують зниження продажів у фізичних обсягах. Українці стали рідше купувати ліки, однак витрати на них залишаються високими через подорожчання препаратів", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи тенденції фармринку з початку 2026 року.

Вона зазначила, що "за підсумками першого кварталу 2026 року продажі товарів "аптечного кошика" у натуральному вираженні скоротилися майже на 9%, водночас у грошовому вимірі ринок просів не так суттєво, оскільки середня вартість упаковки продовжує зростати".

За її словам, серед причин динаміки попиту (у натуральному вимірі – ІФ-У), зокрема, м’якший сезон грипу та ГРВІ, через який населення менше купувало сезонні препарати.

Крім того, на динаміці попиту "позначаються демографічні втрати, міграція населення та загальне зниження купівельної спроможності".

"Люди дедалі частіше відкладають несистемні покупки ліків або шукають дешевші аналоги. Водночас говорити про кризу пропозиції наразі не доводиться. Аптеки зберігають достатньо широкий асортимент, а серйозного системного дефіциту ліків на ринку немає. Більше того, у 2026 році продовжує зростати частка імпортної продукції, особливо у сегменті дороговартісних препаратів", – сказала вона.

Омельчук також зазначила, що наразі роздрібний фармринок "перебуває у ситуації, коли населення купує менше упаковок, але середній чек в аптеках залишається високим через інфляційний та валютний фактори, це свідчить про поступовий перехід фармринку від періоду активного зростання до етапу більш економного споживання".

Експерт також прогнозує, що тенденція здорожчання ліків у роздрібній мережі триватиме.

"У 2026 році фармацевтичний ринок, найімовірніше, продовжить жити в умовах поступового зростання цін. Хоча темпи подорожчання можуть бути нижчими, ніж у попередні два роки, передумов для суттєвого здешевлення ліків наразі немає", – сказала вона.

Омельчук зазначила, що "фармринок залишається дуже залежним від імпортної складової – як готових препаратів, так і сировини, пакування та логістики".

"На ціни безпосередньо впливають валютні коливання, витрати на транспортування, енергоресурси та загальна інфляція. Ринок уже демонструє певне уповільнення споживання. Продажі скорочуються, що свідчить про зниження купівельної спроможності населення. Саме тому виробники та аптечні мережі не можуть необмежено перекладати всі витрати на кінцевого споживача", – сказала вона.

Омельчук прогнозує, що "найбільший ціновий тиск, імовірно, збережеться у сегменті імпортних препаратів, антибіотиків, сезонних ліків та продукції, виробництво якої критично залежить від іноземної сировини", водночас препарати, які входять до програм реімбурсації або підпадають під державне регулювання, "залишатимуться більш захищеними від різких цінових коливань".

"Найреалістичніший сценарій для 2026 року – помірне, але стабільне зростання цін на ліки. Для пацієнтів це означає, що питання доступності медикаментів і надалі залишатиметься одним із ключових соціальних викликів", – підкреслила експерт.

