Ризик виникнення пандемії хантавірусу залишається низьким – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) з урахуванням нових проаналізованих даних повідомила, що ризик глобального поширення хантавірусу, який призвів до випадків захворювання на круїзному лайнері MV Hondius, залишається низьким.

"Ризик для громадської охорони здоров’я було вивчено повторно з урахуванням найактуальнішої доступної інформації, і глобальний ризик залишається низьким", – ідеться в заяві ВООЗ, опублікованій у соцмережі X.

В організації зазначили, що ризик для не захворілих пасажирів і членів екіпажу круїзного судна залишається помірним, вказавши, що контактні особи можуть захворіти протягом інкубаційного періоду, тому необхідно продовжити спостерігати за їхнім станом.

ВООЗ очікує, що ризик подальшої передачі вірусу знизиться після вжитих заходів контролю.

Минулого тижня повідомлялося, що французький Інститут Пастера завершив повне секвенування штаму хантавірусу "Андес", виявленого у французької пасажирки судна MV Hondius.