Інтерфакс-Україна
Медицина
18:49 15.05.2026

Кількість людей, що живуть з ВІЛ, з 2022р скоротилася на 15 тис. – БО "100% Життя"

Кількість людей, що живуть в Україні з ВІЛ і проходили лікування, з 2022 року скоротилася з 130 тис. до 115 тис., повідомила пресслужба благодійної організації "100% Життя" з посиланням на голову її координаційної ради Дмитра Шерембея.

"Кількість людей, які перебувають на лікуванні, з 2022 року скоротилась зі 130 тис. до 115 тис. Експерти все ще вивчають, яка частина людей, які живуть з ВІЛ, виїхала за кордон, яка кількість пішла з життя через загострення хвороб або військові дії і яка кількість залишилась на окупованих територіях", – сказав він.

При цьому Шерембей зазначив, що водночас кількість нових виявлень ВІЛ не скорочується, отже, потреба в тестуванні, супроводі пацієнтів і своєчасному доступі до АРВ-терапії залишається високою.

За оцінкою організації, Україна наразі залишається однією з країн європейського регіону з найвищими показниками поширення ВІЛ. Кожна третя людина, яка живе з ВІЛ, досі або не знає свого статусу, або залишається поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримує лікування.

Тим часом завдяки ефективному лікуванню кількість випадків смерті в Україні від хвороб, зумовлених СНІДом, щороку зменшується.

Станом на 1 квітня 2026 року на обліку в закладах охорони здоров’я, що здійснюють медичний нагляд за людьми, які живуть з ВІЛ, перебувають 129,802 тис. осіб, при цьому станом на 1 березня 2026 року АРВ-терапію отримували тільки 114,955 тис.

В БО "100% Життя" нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну виник ризик катастрофічного дефіциту ліків для пацієнтів із ВІЛ: наприкінці лютого 2022 року запасів АРВ-препаратів у країні залишалося лише на кілька тижнів.

На екстрений запит Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) та БО "100% Життя" програма PEPFAR інвестувала $13 млн на невідкладну закупівлю препаратів. Команда "100% Життя" забезпечила безпрецедентну логістику та доставила в Україну 209,600 тис. тримісячних курсів АРВ-терапії в усі регіони країни.

"Однак сьогодні головний виклик полягає не в наявності ліків, а в тому, щоб люди не випадали з лікування, мали доступ до тестування, супроводу, лікаря та сервісів незалежно від місця проживання, безпекової ситуації чи соціального статусу", – підкреслили в організації.

За даними ЦГЗ, Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оціночними даними, до повномасштабного вторгнення в країні проживало 244,877 тис людей з ВІЛ, в тому числі 200 тис. – на підконтрольних уряду територіях.

Станом на 1 квітня 2026 року 129,802 тис. осіб перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я, що здійснюють медичний нагляд за людьми, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ). Станом на 1 березня 2026 року 114,955 тис. ВІЛ-позитивних українців отримують лікування АРВ-терапією (тоді як ще у 2009 році таких було 15,871 тис).

Основним шляхом передачі ВІЛ в Україні залишається статевий -— 80,1% випадків (переважно за рахунок гетеросексуальних контактів).

Як і для європейського регіону ВООЗ, залишається актуальним питання пізньої діагностики ВІЛ-інфекції: майже у 2/3 випадків (64,7%) виявлено пізню стадію ВІЛ, що призводить до збільшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію та ризику смерті від СНІДу.

Вчасне діагностування ВІЛ-статусу та початок лікування гарантують довге повноцінне життя. В Україні кількість випадків смерті серед ЛЖВ від хвороб, зумовлених СНІДом, щороку зменшується. Терапія дає змогу людям з ВІЛ жити.

Активісти БО "100% Життя", партнери та спільнота людей, які живуть з ВІЛ, зібрались 15 травня 2026 року, щоб вшанувати пам’ять тих, кого забрав СНІД.

Теги: #віл #україна

