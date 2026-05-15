Інтерфакс-Україна
Медицина
17:23 15.05.2026

За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

2 хв читати
За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн
Фото: https://www.facebook.com

У Дніпропетровській області відкрили нову амбулаторію у селі Олександрівка та адміністративний центр у селищі Слобожанське загальною вартістю понад EUR2,18 млн, збудовані за фінансування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у межах Програми з відновлення України (URP) за підтримки Європейського Союзу (ЄС), повідомила фінустанова.

"Попри щоденні атаки Росії на Дніпропетровську область, місцеві громади продовжують будувати нові лікарні та об’єкти надання публічних послуг, знову демонструючи рішучість України підтримувати роботу критично важливих сервісів", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Згідно з інформацією ЄІБ, загальна вартість двох проєктів становила понад EUR2,18 млн, з яких понад EUR1,71 млн профінансувала фінустанова: близько EUR566 тис. – на будівництво амбулаторії в Олександрівці, ще понад EUR1,15 млн – на адміністративний центр у Слобожанському.

Амбулаторія в Олександрівці, будівництво якої тривало з лютого 2024 року до грудня 2025 року, зможе обслуговувати понад 3 тис. жителів села та навколишніх громад. У закладі облаштовано консультаційні кабінети, медичне обладнання, безбар’єрні входи, санітарні приміщення та повністю обладнане укриття для пацієнтів і персоналу.

Адміністративний центр у Слобожанському, будівництво якого тривало з лютого 2024 року до лютого 2026 року, надаватиме послуги понад 24 тис. жителів громади, серед яких майже 4 тис. внутрішньо переміщених осіб. Об’єкт оснащений сучасними зонами обслуговування, місцями очікування, системою електронної черги, безбар’єрними рішеннями, інтегрованими електронними послугами та укриттям для відвідувачів і працівників.

Фінансування надано через програму URP обсягом EUR340 млн, яка є однією з трьох спільних ініціатив ЄС та ЄІБ з відновлення, що реалізуються у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів, місцевою владою та за технічної підтримки ПРООН.

За даними ЄІБ, у Дніпропетровській області в межах спільних із ЄС програм реалізується 36 проєктів відновлення, з яких 12 уже завершено.

Теги: #єіб #дніпропетровщина #амбулаторія #єс #urp

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 15.05.2026
Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

23:51 14.05.2026
Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

16:54 13.05.2026
Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

16:41 13.05.2026
Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

15:23 13.05.2026
ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ – Сибіга

23:20 12.05.2026
Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

10:57 12.05.2026
Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

18:53 11.05.2026
Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

18:51 11.05.2026
ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

ЄС обговорює посилення санкцій щодо російського ВПК і "тіньового флоту" – Каллас

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

Ляшко: вже цього року будемо піднімати зарплатню для тих, хто працює з репатріованими тілами загиблих

Центр кардіології та кардіохірургії працює у штатному режимі, проходить стандартну процедуру перетворення у ДНТ

В прифронтових областях люди з хронічними захворюваннями часто звертаються до лікарів вже у критичному стані – медики MSF

У 4-х медзакладах Києва станом на 9 травня були наявні 110 флаконів антирабічного імуноглобуліну, наявних запасів достатньо - ДОЗ

Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

Медмережа "Добробут" провела третю експлантацію органів померлого пацієнта для трансплантації

Пасажири круїзного лайнера MV Hondius із хантавірусом висадилися в Нідерландах

Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій

Ситуація з антирабічним імуноглобуліном від сказу контрольована, проводиться перерозподіл по регіонах - ЦГЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА