За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

У Дніпропетровській області відкрили нову амбулаторію у селі Олександрівка та адміністративний центр у селищі Слобожанське загальною вартістю понад EUR2,18 млн, збудовані за фінансування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у межах Програми з відновлення України (URP) за підтримки Європейського Союзу (ЄС), повідомила фінустанова.

"Попри щоденні атаки Росії на Дніпропетровську область, місцеві громади продовжують будувати нові лікарні та об’єкти надання публічних послуг, знову демонструючи рішучість України підтримувати роботу критично важливих сервісів", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Згідно з інформацією ЄІБ, загальна вартість двох проєктів становила понад EUR2,18 млн, з яких понад EUR1,71 млн профінансувала фінустанова: близько EUR566 тис. – на будівництво амбулаторії в Олександрівці, ще понад EUR1,15 млн – на адміністративний центр у Слобожанському.

Амбулаторія в Олександрівці, будівництво якої тривало з лютого 2024 року до грудня 2025 року, зможе обслуговувати понад 3 тис. жителів села та навколишніх громад. У закладі облаштовано консультаційні кабінети, медичне обладнання, безбар’єрні входи, санітарні приміщення та повністю обладнане укриття для пацієнтів і персоналу.

Адміністративний центр у Слобожанському, будівництво якого тривало з лютого 2024 року до лютого 2026 року, надаватиме послуги понад 24 тис. жителів громади, серед яких майже 4 тис. внутрішньо переміщених осіб. Об’єкт оснащений сучасними зонами обслуговування, місцями очікування, системою електронної черги, безбар’єрними рішеннями, інтегрованими електронними послугами та укриттям для відвідувачів і працівників.

Фінансування надано через програму URP обсягом EUR340 млн, яка є однією з трьох спільних ініціатив ЄС та ЄІБ з відновлення, що реалізуються у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів, місцевою владою та за технічної підтримки ПРООН.

За даними ЄІБ, у Дніпропетровській області в межах спільних із ЄС програм реалізується 36 проєктів відновлення, з яких 12 уже завершено.