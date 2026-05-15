Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

Перевірки інвалідностей, раніше встановлених рішеннями ліквідованих з 1 січня 2025 року Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), проводилися у рамках кримінальних проваджень, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Усі перевірки, обґрунтованості справ, які були проведені до цього періоду, проводяться виключно в рамках кримінальних проваджень, які на виконання відповідного рішення РНБО були оформлені постановами ДБР і Офісу генерального прокурора", – сказав він у парламенті під час години запитань до уряду у п’ятницю.

Ляшко зазначив, що наразі перевірки стосуються "2808 посадових осіб, які мають певну групу інвалідності, з них 622 – це працівники органів прокуратури".

Міністр підкреслив, що такі перевірки неможливо провести у дистанційному режимі.

"Ми ліквідували у місті Києві центральну експертну комісію, а створили відповідну комісію на базі нашого багатопрофільного інституту, в якому є можливість перевірити і провести відповідні дослідження, у тому числі і лабораторні, і інструментальні, для того, щоб чітко подивитися, чи правильно було обґрунтовано відповідну групу інвалідності. У дистанційному режимі цього встановити не можна", – сказав він.