16:06 15.05.2026

Ляшко: вже цього року будемо піднімати зарплатню для тих, хто працює з репатріованими тілами загиблих

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує збільшення до кінця 2026 року зарплатні для працівників системи судової експертизи, які працюють з репатріованими тілами загиблих.

"Ми будемо робити все можливе і будемо у бюджетному запиті говорити про збільшення заробітних плат, зокрема, хоча б приведення у відповідність до діючого закону про судові експертизи. Але вже цього року для тих, хто залучений у роботу з тілами, репатріованими тілами, ми будемо підіймати заробітну плату", – сказав він у парламенті під час запитань до уряду в п’ятницю.

Ляшко зазначив, що розпочата реформа системи судово-медичної експертизи не враховувала умов війни.

"У співпраці з Міністерством фінансів вже у 2025 році ми підняли заробітні плати для працівників, але ви повинні розуміти, що система судово-медичної експертизи вона була вибудована для цивільної роботи. Питання у тому, яке навантаження зараз прийшло після повномасштабного вторгнення, це непорівняно. Сьогодні, працюючи спільно з Міністерством внутрішніх справ, ми виправляємо ситуацію, але ви повинні розуміти, що вона не вирішується як помахом крила", – сказав він.

Теги: #моз #зарплати #репатріація #експертиза

