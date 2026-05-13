Центр кардіології та кардіохірургії працює у штатному режимі, проходить стандартну процедуру перетворення у ДНТ

ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" проходить стандартну процедуру реорганізації в Державне некомерційне підприємство/товариство (ДНТ), працює у штатному режимі.

"Наразі Центр проходить звичайну процедуру перетворення у ДНТ. Це плановий адміністративний процес, який у межах медичної реформи проходять абсолютно всі державні медичні заклади України. Це не ліквідація, а зміна юридичної форми задля більшої автономії та ефективності закладу", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у медзакладі.

У центрі зазначили, що "задля збереження та посилення дитячої кардіохірургії, дитяча служба в корпусі на вул.Чорновола працюватиме у складі НДСЛ "Охматдит", клініка для дорослих "продовжує працювати за своєю адресою, надаючи унікальну допомогу, включаючи трансплантації та складні малоінвазивні операції".

В центрі зазначили, що адміністрація медзакладу "офіційно заявляє, що маніпулятивні чутки про "закриття" Центру, які ширяться мережею, є свідомою дезінформацією".

"Усі інсинуації були спровоковані колишніми працівниками закладу та колишнім керівництвом. Їхньою метою є дестабілізація роботи закладу та створення штучної паніки серед пацієнтів", – підкреслили у центрі.

Клініка зазначає, що "медична частина роботи закладу не зупинялася ні на хвилину, всі оперативні втручання, консультації та обстеження проводяться згідно з графіком".

"Всі співробітники залишаються працювати та будуть працевлаштовані. Фінансування забезпечено у повному обсязі", – підкреслили у центрі, зауваживши, що дитячий корпус на вул.Чорновола "територіально знаходиться в "Охматдиті" та вже інтегрований в його комплекс, що дозволить дітям отримувати ще більш комплексну допомогу".

Як повідомлялося, наразі низка експертів висловили думку, що передача дитячої кардіохірургії в "Охматдит" призведе до суттєвого скорочення фінансування цього напрямку та негативно вплине на надання медичної допомоги дітям.