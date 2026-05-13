В прифронтових областях люди з хронічними захворюваннями часто звертаються до лікарів вже у критичному стані – медики MSF

В прифронтових областях люди з хронічними захворюваннями часто звертаються до лікарів вже у критичному стані, констатують медики міжнародної організації "Лікарі без кордонів" (Medici senza frontiere, MSF).

"Нестабільність життя в Україні у поєднанні з постійним стресом внаслідок війни спричиняє тривожну тенденцію: люди звертаються за медичною допомогою занадто пізно. Такі несвоєчасні звернення часто призводять до розвитку у пацієнтів ускладнень, яких можна було б уникнути за умови своєчасного лікування. Протягом кількох місяців багато пацієнтів, особливо людей похилого віку, які зверталися за плановими консультаціями до команд MSF, зрештою потребували госпіталізації. Хронічні захворювання, які потребують постійного контролю, погіршувалися непомітно, аж поки не переростали у невідкладні стани", – розказали агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА в організації.

В MSF зазначають, що з початку 2026 року понад 3 200 пацієнтів, які живуть поблизу лінії фронту і яких медики MSF оглянули при першій консультації, були госпіталізовані для стабілізації перебігу їхніх хронічних захворювань.

"Це понад 75% усіх пацієнтів, яких MSF оглянули при першій консультації. Найпоширенішими діагнозами є гіпертонія, діабет та ішемічна хвороба серця. Мобільні клініки, які працюють у транзитних центрах для переселенців та віддалених громадах поблизу лінії фронту, повідомляють про таку саму тенденцію. У деяких випадках пацієнти прибувають у настільки важкому стані, що доводиться викликати швидку допомогу для надання невідкладної допомоги", – зазначили в організації.

Серед пацієнтів, яких приймають команди "Лікарі без кордонів", багато людей похилого віку з ускладненнями таких захворювань, як гіпертонія, діабет та астма, що виникли внаслідок переривання амбулаторного лікування. Зокрема, у Херсоні середній вік пацієнтів, госпіталізованих до відділення інтенсивної терапії, яке підтримує організація, становить 63 роки.

"Люди живуть у постійному стресі, щодня відчуваючи на собі вплив обстрілів, відключення електроенергії та невизначеність. Через це люди часто не звертають увагу на загострення серйозних хронічних станів. Захворювання, які могли б бути контрольованими, стають небезпечними для життя. До моменту, коли люди потрапляють до лікаря, вони часто вже перебувають у критичному стані, і іноді буває занадто пізно", – каже координатор програм "Лікарів без кордонів" в Україні Робін Мелдрум.

В MSF зазначають, що "з моменту початку повномасштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року багато місцевих медичних закладів було пошкоджено або зруйновано, медичний персонал виїхав, а аптеки часто закриті".

"Щоб потрапити до лікаря, доводиться долати великі відстані – іноді 20, 30 або навіть до 100 кілометрів – по пошкоджених дорогах і під постійною загрозою ударів безпілотників. Громадський транспорт практично не працює. Перебої у наданні медичної допомоги також впливають на пацієнтів із туберкульозом та іншими інфекційними захворюваннями. Багато хто з них змушений долати великі відстані, щоб проходити лікування, а обмежений доступ до діагностики означає, що випадки захворювання можуть залишатися невиявленими, що приховує справжній масштаб потреб", – зазначають в організації.

Наразі MSF підтримують лікарні поблизу лінії фронту та організовують роботу мобільних клінік у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Вьім, за словами менеджерки з питань охорони здоров’я "Лікарів без кордонів" в Україні Каци Бреннеман, "через небезпеку, зокрема через атаки на цивільну інфраструктуру, залізничні станції та пасажирські автобуси, люди бояться виходити з домівок".

"Гуманітарні працівники також працюють під постійною загрозою; нам довелося призупинити діяльність у десятках місць поблизу лінії фронту через ракетні та дронні атаки", – каже Бреннеман.

В той же час, команди MSF в районах, куди людям фізично небезпечно дістатися, проводячи дистанційні консультації: у таких випадках волонтер із місцевої громади, який пройшов навчання в MSF, вимірює життєві показники та допомагає у спілкуванні з пацієнтом, тоді як консультація проводиться у форматі відеодзвінка з лікарем організації.

"У міру продовження війни забезпечення доступу до базової медичної допомоги полягає не лише у лікуванні невідкладних станів, а й у їхньому запобіганні. Без своєчасної медичної допомоги хронічні захворювання, які можна контролювати, продовжуватимуть переростати у стани, що загрожують життю, непомітно погіршуючи стан здоров’я тих, хто й без того переживає надзвичайні труднощі", – підкреслили в MSF.