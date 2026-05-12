Інтерфакс-Україна
Медицина
19:58 12.05.2026

У 4-х медзакладах Києва станом на 9 травня були наявні 110 флаконів антирабічного імуноглобуліну, наявних запасів достатньо - ДОЗ

2 хв читати

У чотирьох медичних закладах Києва станом на 9 травня були наявні 110 флаконів антирабічного імуноглобуліну, крім того, місто сформовало запас в 35 флаконів.

Як повідомили агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА в Департаменті охорони здоров'я КМДА, зокрема, за інформацією ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ України» антирабічний імуноглобулін був наявний в КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» - 10 флаконів, КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2» - 10 флаконів, КНП «КМКЛ № 12» - 10 флаконів, КНП «КМКЛ №4» - 80 флаконів.

Також було сформовано стратегічний резерв в обсязі 35 флаконів препарату.

«Наявних запасів достатньо для безперервного надання антирабічної допомоги мешканцям Києва», - зазначили в ДОЗ.

Крім того, в ДОЗ зазначили, що, за інформацією ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ України», за перший квартал 2026р випадків сказу у Києві не виявлено.

Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 11 травня в Україні був в наявності 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в тому числі в Києві після проведення перерозподілу по регіонам в наявності було 145 флаконів, в Київській області - 278 флаконів.

Крім того, повідомляє ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні було 59 075 доз антирабічної вакцини, в тому числі в Києві – 6585, в Київській області – 5129.

Статистика виявлених випадків захворювань у 2025 році зафіксувала 1089 випадків сказу в Україні, що менше порівняно з 1214 випадками у 2024 році.

Теги: #сказ #наявність #імуноглобулін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 12.05.2026
Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

18:39 08.05.2026
Ситуація з антирабічним імуноглобуліном від сказу контрольована, проводиться перерозподіл по регіонах - ЦГЗ

Ситуація з антирабічним імуноглобуліном від сказу контрольована, проводиться перерозподіл по регіонах - ЦГЗ

14:15 16.02.2026
Кількість випадків сказу в Україні у 2025р. зменшилася на 10%

Кількість випадків сказу в Україні у 2025р. зменшилася на 10%

19:44 26.11.2025
ВООЗ доставила в Україну 26 тисяч доз вакцин від сказу

ВООЗ доставила в Україну 26 тисяч доз вакцин від сказу

19:11 16.10.2025
Член ради директорів "Дарниці" радить українцям звертатися до правоохоронців за відсутності "Цитрамону" виробництва компанії в аптеках

Член ради директорів "Дарниці" радить українцям звертатися до правоохоронців за відсутності "Цитрамону" виробництва компанії в аптеках

16:49 11.07.2025
Сучасний метод діагностики сказу до кінця року буде впроваждено ще у 10 лабораторіях України

Сучасний метод діагностики сказу до кінця року буде впроваждено ще у 10 лабораторіях України

16:06 29.08.2024
Усі передбачені календарем вакцини в Україні є - експерт

Усі передбачені календарем вакцини в Україні є - експерт

15:10 14.05.2024
Вакцин від сказу в Україні достатньо, але можна очікувати зростання захворюваності - Кузін

Вакцин від сказу в Україні достатньо, але можна очікувати зростання захворюваності - Кузін

18:49 09.01.2024
На Львівщині скажений собака покусав трьох людей, до 8 березня запроваджено карантин

На Львівщині скажений собака покусав трьох людей, до 8 березня запроваджено карантин

18:21 14.11.2023
У Дрогобичі запровадили карантин на 2 місяці через випадок сказу тварин

У Дрогобичі запровадили карантин на 2 місяці через випадок сказу тварин

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Медмережа "Добробут" провела третю експлантацію органів померлого пацієнта для трансплантації

Пасажири круїзного лайнера MV Hondius із хантавірусом висадилися в Нідерландах

Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій

Мінрозвитку розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар'єрності

Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

У "Київ Цифровий" проходить опитування про емоційний стан

ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

АМКУ поки не має інформації про стягнення штрафів з фармдистриб'юторів "БаДМ" та "Оптіма Фарм", продовжує вивчати роботу аптечних мереж

ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

Кабмін розширить програму "Доступні ліки" – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА