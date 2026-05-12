У 4-х медзакладах Києва станом на 9 травня були наявні 110 флаконів антирабічного імуноглобуліну, наявних запасів достатньо - ДОЗ

У чотирьох медичних закладах Києва станом на 9 травня були наявні 110 флаконів антирабічного імуноглобуліну, крім того, місто сформовало запас в 35 флаконів.

Як повідомили агентству ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА в Департаменті охорони здоров'я КМДА, зокрема, за інформацією ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ України» антирабічний імуноглобулін був наявний в КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» - 10 флаконів, КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №2» - 10 флаконів, КНП «КМКЛ № 12» - 10 флаконів, КНП «КМКЛ №4» - 80 флаконів.

Також було сформовано стратегічний резерв в обсязі 35 флаконів препарату.

«Наявних запасів достатньо для безперервного надання антирабічної допомоги мешканцям Києва», - зазначили в ДОЗ.

Крім того, в ДОЗ зазначили, що, за інформацією ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ України», за перший квартал 2026р випадків сказу у Києві не виявлено.

Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 11 травня в Україні був в наявності 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в тому числі в Києві після проведення перерозподілу по регіонам в наявності було 145 флаконів, в Київській області - 278 флаконів.

Крім того, повідомляє ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні було 59 075 доз антирабічної вакцини, в тому числі в Києві – 6585, в Київській області – 5129.

Статистика виявлених випадків захворювань у 2025 році зафіксувала 1089 випадків сказу в Україні, що менше порівняно з 1214 випадками у 2024 році.