Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в Києві – 145 флаконів – ЦГЗ

Станом на 11 травня в Україні був 4821 флакон антирабічного імуноглобуліну, в тому числі в Києві – 145 флаконів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ).

За даними центру, зокрема, в Київській області було 278 флаконів.

Крім того, повідомляє ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні було 59 075 доз антирабічної вакцини, в тому числі в Києві – 6585, в Київській області – 5129.

Як повідомлялося, статистика виявлених випадків захворювань у 2025 році зафіксувала 1089 випадків сказу в Україні, що менше порівняно з 1214 випадками у 2024 році.

Останнім часом низка експертів висловлювала занепокоєння дефіцитом антирабічного імуноглобуліну в Києві.