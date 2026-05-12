Інтерфакс-Україна
Медицина
15:56 12.05.2026

Медмережа "Добробут" провела третю експлантацію органів померлого пацієнта для трансплантації

2 хв читати
Медмережа "Добробут" провела третю експлантацію органів померлого пацієнта для трансплантації

Медична мережа "Добробут" провела третю експлантацію (вилучення) органів померлого пацієнта для трансплантації.

Як повідомляється у пресрелізі медмережі, до багатопрофільної лікарні "Добробут" поступила 67-річна пацієнтка після інсульту у тяжкому стані з гострим порушенням мозкового кровообігу. Лікарі боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

"Перед родиною постало одне з найскладніших рішень, яке вимагає великої мужності та внутрішньої сили. Чоловік і донька пацієнтки погодилися на донорство органів", – повідомили у мережі.

На базі лікарні "Добробут" працювали бригади трансплантологів з КНП "Медичний центр м.Києва" та Інституту серця МОЗ України, які провели вилучення органів для подальшої пересадки: серце та дві нирки.

У медмережі зазначили, що "окремою складністю стала підготовка серця до трансплантації": через старший вік донорки лікарям потрібно було переконатися, що орган можна безпечно транспортувати та пересадити. Судинні хірурги "Добробуту" Олена Шаповалова та Андрій Басацький провели посмертну коронарографію та стентування ураженої коронарної артерії. Без цього серце могло бути непридатним для трансплантації.

"Ми висловлюємо співчуття родині та дякуємо за прийняття складного, але вкрай важливого рішення. У таких ситуаціях ми завжди до останнього боремося за життя людини. І коли врятувати вже неможливо, з’являється інша, дуже непроста, але важлива можливість – врятувати інших. Рішення родини у цей момент – це прояв великої сили та людяності. Саме завдяки таким рішенням троє людей отримали шанс на життя", – зазначила трансплант-координатор, завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії медичної мережі "Добробут" Єлизавета Плечиста.

Перша експлантація органів у "Добробуті" відбулася у листопаді 2021 року.

Теги: #інститут_серця #добробут #трансплантація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 26.02.2026
"Добробут" при співпраці з НСЗУ уникає пакетів з можливим застосуванням понижуючих коефіцієнтів – меддиректорка

"Добробут" при співпраці з НСЗУ уникає пакетів з можливим застосуванням понижуючих коефіцієнтів – меддиректорка

13:14 06.01.2026
"Добробут" та НаУКМА створили медичну школу

"Добробут" та НаУКМА створили медичну школу

18:36 24.10.2025
Медмережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення скрінінгу здоров’я в межах ПМГ

Медмережа "Добробут" долучається до ініціативи проведення скрінінгу здоров’я в межах ПМГ

13:45 21.10.2025
Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

Медична мережа "Добробут" відкрила дві нові поліклініки в Києві

14:25 14.10.2025
Українські клініки за 9 міс. в Україні провели 459 трансплантацій

Українські клініки за 9 міс. в Україні провели 459 трансплантацій

12:17 04.06.2025
Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

Санофі, Академія Добробут та клініка «Добробут» оголошують про стратегічне партнерство у сфері охорони здоров’я України

18:06 09.01.2025
Рада ухвалила закон про вдосконалення системи трансплантації

Рада ухвалила закон про вдосконалення системи трансплантації

19:16 11.07.2024
Українські клініки в першому півріччі провели 283 трансплантації органів

Українські клініки в першому півріччі провели 283 трансплантації органів

18:34 30.10.2023
У Львові померла пацієнтка, якій уперше в Україні провели пересадку комплексу серця і легенів

У Львові померла пацієнтка, якій уперше в Україні провели пересадку комплексу серця і легенів

13:35 25.10.2023
У Львові вперше в Україні здійснили пересадку комплексу серця і легень

У Львові вперше в Україні здійснили пересадку комплексу серця і легень

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Пасажири круїзного лайнера MV Hondius із хантавірусом висадилися в Нідерландах

Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій

Ситуація з антирабічним імуноглобуліном від сказу контрольована, проводиться перерозподіл по регіонах - ЦГЗ

Мінрозвитку розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар'єрності

Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

У "Київ Цифровий" проходить опитування про емоційний стан

ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

АМКУ поки не має інформації про стягнення штрафів з фармдистриб'юторів "БаДМ" та "Оптіма Фарм", продовжує вивчати роботу аптечних мереж

ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

Кабмін розширить програму "Доступні ліки" – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА