Медмережа "Добробут" провела третю експлантацію органів померлого пацієнта для трансплантації

Медична мережа "Добробут" провела третю експлантацію (вилучення) органів померлого пацієнта для трансплантації.

Як повідомляється у пресрелізі медмережі, до багатопрофільної лікарні "Добробут" поступила 67-річна пацієнтка після інсульту у тяжкому стані з гострим порушенням мозкового кровообігу. Лікарі боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

"Перед родиною постало одне з найскладніших рішень, яке вимагає великої мужності та внутрішньої сили. Чоловік і донька пацієнтки погодилися на донорство органів", – повідомили у мережі.

На базі лікарні "Добробут" працювали бригади трансплантологів з КНП "Медичний центр м.Києва" та Інституту серця МОЗ України, які провели вилучення органів для подальшої пересадки: серце та дві нирки.

У медмережі зазначили, що "окремою складністю стала підготовка серця до трансплантації": через старший вік донорки лікарям потрібно було переконатися, що орган можна безпечно транспортувати та пересадити. Судинні хірурги "Добробуту" Олена Шаповалова та Андрій Басацький провели посмертну коронарографію та стентування ураженої коронарної артерії. Без цього серце могло бути непридатним для трансплантації.

"Ми висловлюємо співчуття родині та дякуємо за прийняття складного, але вкрай важливого рішення. У таких ситуаціях ми завжди до останнього боремося за життя людини. І коли врятувати вже неможливо, з’являється інша, дуже непроста, але важлива можливість – врятувати інших. Рішення родини у цей момент – це прояв великої сили та людяності. Саме завдяки таким рішенням троє людей отримали шанс на життя", – зазначила трансплант-координатор, завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії медичної мережі "Добробут" Єлизавета Плечиста.

Перша експлантація органів у "Добробуті" відбулася у листопаді 2021 року.