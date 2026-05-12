Пасажири круїзного лайнера MV Hondius із хантавірусом висадилися в Нідерландах

У Нідерландах у вівторок приземлилися два літаки з 28 пасажирами з борту круїзного лайнера MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, а одна з нідерландських лікарень, де лікується пацієнт із хантавірусом, як запобіжний захід помістила в карантин 12 співробітників, повідомляє Reuters.

Західні ЗМІ також повідомляють, що пасажири, які не є підданими Нідерландів, вирушать на лікування в рідні країни.

Співробітників нідерландського медичного центру при університеті міста Неймеген помістили на шеститижневий профілактичний карантин, оскільки з'ясувалося, що під час роботи зі зразками аналізів не було дотримано оновлених суворих протоколів. У лікарні повідомили, що при цьому ризик зараження співробітників залишається "дуже низьким".

За останніми даними, від хантавірусу померли три пасажири MV Hondius: подружжя з Нідерландів, а також громадянка Німеччини.

Близько десяти осіб здали позитивний тест на хантавірус. Зазначалося, що в померлої жінки та у британця, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в ПАР, було виявлено штам хантавірусу – вірус Андес. Тільки цей вид хантавірусу передається від людини людині, наголосили в МОЗ цієї країни. Західні ЗМІ повідомляли, що цей штам поширений у Латинській Америці, зокрема в Аргентині, де розпочався круїз.