Інтерфакс-Україна
Медицина
10:31 12.05.2026

Пасажири круїзного лайнера MV Hondius із хантавірусом висадилися в Нідерландах

У Нідерландах у вівторок приземлилися два літаки з 28 пасажирами з борту круїзного лайнера MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, а одна з нідерландських лікарень, де лікується пацієнт із хантавірусом, як запобіжний захід помістила в карантин 12 співробітників, повідомляє Reuters.

Західні ЗМІ також повідомляють, що пасажири, які не є підданими Нідерландів, вирушать на лікування в рідні країни.

Співробітників нідерландського медичного центру при університеті міста Неймеген помістили на шеститижневий профілактичний карантин, оскільки з'ясувалося, що під час роботи зі зразками аналізів не було дотримано оновлених суворих протоколів. У лікарні повідомили, що при цьому ризик зараження співробітників залишається "дуже низьким".

За останніми даними, від хантавірусу померли три пасажири MV Hondius: подружжя з Нідерландів, а також громадянка Німеччини.

Близько десяти осіб здали позитивний тест на хантавірус. Зазначалося, що в померлої жінки та у британця, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в ПАР, було виявлено штам хантавірусу – вірус Андес. Тільки цей вид хантавірусу передається від людини людині, наголосили в МОЗ цієї країни. Західні ЗМІ повідомляли, що цей штам поширений у Латинській Америці, зокрема в Аргентині, де розпочався круїз.

 

 

Теги: #нідерланди #лайнер #хантавірус

16:53 11.05.2026
ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

10:13 11.05.2026
Четверо українців залишаться на борту судна MV Hondius для проходу до Нідерландів, там відбудуть карантин – МЗС

11:02 10.05.2026
Усі пасажири круїзного судна MV Hondius визнані контактами високого ризику після спалаху хантавірусу – ЗМІ

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

11:50 07.05.2026
Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

17:34 04.05.2026
Звернення щодо постраждалих чи померлих українців на круїзному лайнері "MV Hondius" наразі не надходили – МЗС

14:43 04.05.2026
ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

15:57 30.04.2026
Імпортовані з Нідерландів желейні цукерки містили психотропи – Держпродспоживслужба

19:59 17.04.2026
Міністерка оборони Нідерландів відвідала постачальника дронів та ракет Destinus після погроз РФ

19:01 17.04.2026
Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

