Інтерфакс-Україна
Медицина
21:03 08.05.2026

Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій

2 хв читати
Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Для підтримки фахівців-медиків на збільшення фондів заробітної плати у медзакладах України з 2025 року спрямовано понад 1,1 млрд грн, із них понад 176 млн грн – для Херсонщини, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко за підсумками виїзного засідання уряду, наголосивши, що ця програма буде продовжена.

"У Херсоні відвідали обласну клінічну лікарню та дитячу обласну лікарню. Попри постійні обстріли, навантаження та нестачу кадрів, загалом в області продовжують працювати понад 3 тисячі медиків і 37 медичних закладів. Багато з них перебудували процеси в умовах постійних обстрілів і активно розвивають підземні простори", – написала вона у Телеграмі у пятницю увечері.

Як зазначила Свириденко, брак фахівців у прифронтових лікарнях – один із викликів для продовження роботи закладів охорони здоров'я у прифронтовому регіоні. Для цього запроваджена додаткова підтримки медзакладів, які надають спеціалізовану допомогу на територіях активних бойових дій, у межах Програми медичних гарантій. Загалом на збільшення фондів заробітної плати у медзакладах України з 2025 року спрямовано понад 1,1 млрд грн, із них понад 176 млн грн – для Херсонщини.

За її словами, завдяки цьому лікарні щомісяця отримують додаткове фінансування: 12 тис. грн – за кожного лікаря та 9 тис. грн – за середній і молодший медперсонал. "За результатами зустрічі з медиками області, під час виїзного засідання уряд доручив Міністерству охорони здоров'я провести необхідні розрахунки та підготувати рішення про продовження цієї програми до кінця року", – наголосила вона.

"Ще один виклик – житло у Херсоні. Добиратися на роботу з віддалених районів міста передмістя небезпечно. Домовилися також спільно із Херсонською ОВА напрацювати нову програму житлової підтримки медичних працівників. Окремо доручила МОЗ продовжувати забезпечувати медичні заклади Херсонщини необхідним дороговартісним медичним обладнанням за визначеними планами до кінця 2026 року", – перерахувала Свириденко прийняті рішення.

 

Теги: #херсонська #підтримка #медицина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

11:45 07.05.2026
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале

09:26 05.05.2026
Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

11:37 03.05.2026
Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

08:43 03.05.2026
Сирський: Кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні знизилась, укомплектованість медиками зросла на 7%

Сирський: Кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні знизилась, укомплектованість медиками зросла на 7%

01:54 02.05.2026
У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

У бюджеті США на 2027 рік не передбачено фінансування програми USAI для України

10:29 30.04.2026
Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

16:49 29.04.2026
Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Німеччина у бюджеті на 2027р передбачила понад EUR11 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

20:47 28.04.2026
Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

Розділ "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" поповнився чотирма новими сервісами для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

16:56 26.04.2026
Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

Партнери анонсували до Фонду підтримки енергетики EUR 100 млн нових внесків – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Ситуація з антирабічним імуноглобуліном від сказу контрольована, проводиться перерозподіл по регіонах - ЦГЗ

Мінрозвитку розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар'єрності

Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

У "Київ Цифровий" проходить опитування про емоційний стан

ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

АМКУ поки не має інформації про стягнення штрафів з фармдистриб'юторів "БаДМ" та "Оптіма Фарм", продовжує вивчати роботу аптечних мереж

ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

Кабмін розширить програму "Доступні ліки" – Свириденко

"Дарниця" розвиває використання ШІ на всіх етапах фармвиробництва

Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційною терапією Bayer

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА