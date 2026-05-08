Свириденко: Мінохорони здоров'я підготує рішення щодо продовження до кінця року програми підтримки медзакладів близько до бойових дій

Для підтримки фахівців-медиків на збільшення фондів заробітної плати у медзакладах України з 2025 року спрямовано понад 1,1 млрд грн, із них понад 176 млн грн – для Херсонщини, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко за підсумками виїзного засідання уряду, наголосивши, що ця програма буде продовжена.

"У Херсоні відвідали обласну клінічну лікарню та дитячу обласну лікарню. Попри постійні обстріли, навантаження та нестачу кадрів, загалом в області продовжують працювати понад 3 тисячі медиків і 37 медичних закладів. Багато з них перебудували процеси в умовах постійних обстрілів і активно розвивають підземні простори", – написала вона у Телеграмі у пятницю увечері.

Як зазначила Свириденко, брак фахівців у прифронтових лікарнях – один із викликів для продовження роботи закладів охорони здоров'я у прифронтовому регіоні. Для цього запроваджена додаткова підтримки медзакладів, які надають спеціалізовану допомогу на територіях активних бойових дій, у межах Програми медичних гарантій. Загалом на збільшення фондів заробітної плати у медзакладах України з 2025 року спрямовано понад 1,1 млрд грн, із них понад 176 млн грн – для Херсонщини.

За її словами, завдяки цьому лікарні щомісяця отримують додаткове фінансування: 12 тис. грн – за кожного лікаря та 9 тис. грн – за середній і молодший медперсонал. "За результатами зустрічі з медиками області, під час виїзного засідання уряд доручив Міністерству охорони здоров'я провести необхідні розрахунки та підготувати рішення про продовження цієї програми до кінця року", – наголосила вона.

"Ще один виклик – житло у Херсоні. Добиратися на роботу з віддалених районів міста передмістя небезпечно. Домовилися також спільно із Херсонською ОВА напрацювати нову програму житлової підтримки медичних працівників. Окремо доручила МОЗ продовжувати забезпечувати медичні заклади Херсонщини необхідним дороговартісним медичним обладнанням за визначеними планами до кінця 2026 року", – перерахувала Свириденко прийняті рішення.