18:39 08.05.2026

Ситуація з антирабічним імуноглобуліном від сказу контрольована, проводиться перерозподіл по регіонах - ЦГЗ

Ситуація з антирабічним імуноглобуліном напружена, але контрольована, наразі проводиться перерозподіл препарату по регіонах, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ).

"Минулого року ситуація була критичною, цього року ми говоримо, що ситуація напружена, але контрольована. Щодо антирабічного імуноглобуліну: станом на сьогодні він є і був на всій території України. Ситуація, пов’язана з його кількістю, є напруженою, тому проводиться низка заходів, йдеться про перерозподіл і про закупівлю", - повідомили в ЦГЗ.

При цьому в ЦГЗ зазначили, що "з вакцинами від сказу проблем немає".

"В усіх регіонах вакцини від сказу є, і це найголовніше, тому що основою антирабічної профілактики є вакцинація. Коли людина звертається за антирабічною допомогою, їй роблять курс щеплення, яке навчає організм винищувати вірус сказу", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що основна різниця між антирабічним імуноглобуліном та вакциною полягає у швидкості дії та механізмі захисту: імуноглобулін дає миттєвий, але тимчасовий захист (готові антитіла), тоді як вакцина змушує організм виробляти власні антитіла для довготривалого імунітету.

"Імуноглобулін – це захист, який діє тут і зараз, це специфічний засіб профілактики, який потрібен у обмеженій кількості випадків, він призначається далеко не всім. І відсоток звернень для профілактики імуноглобуліном нижчий, ніж коли потрібно робити вакцинацію", - уточнили в ЦГЗ.

В ЦГЗ зазначили, що рішення про застосування того чи іншого методу профілактики сказу приймає виключно лікар в кожному окремому випадку на основі звернення конкретного пацієнта.

В ЦГЗ нагадали, що наразі через заборону заходів з контролю розповсюдження сказу серед диких тварин зростають ризики розповсюдження цього захворювання. Водночас в 2025 році було вдвічі збільшено закупки антирабічного імуноглобуліну.

Як повідомлялося, за даними Держпродспоживслужби у 2025 році обсяг профілактичних щеплень тварин проти сказу у 2025 році становив 4,38 млн маніпуляцій. Статистика виявлених випадків захворювань у 2025 році зафіксувала 1089 випадків сказу, що менше порівняно з 1214 випадками у 2024 році.

