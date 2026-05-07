12:12 07.05.2026

Мінрозвитку розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар'єрності

Міністерство розвитку громад та територій розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар’єрності, до цієї програми долучився Луцький національний технічний університет, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Відтепер таких спеціалістів випускатимуть 12 університетів: Національний університет "Львівська політехніка", Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Національний університет "Чернігівська політехніка", Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького, Черкаський державний технологічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Національний університет "Запорізька політехніка", Сумський національний аграрний університет, Національний університет "Київський авіаційний інститут", Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" та Луцький національний технічний університет.

Цього року Рада безбар’єрності визначила одним із пріоритетів розвиток системи навчання та професійної підготовки у цій сфері. Потреба у фахівцях із безбар’єрності сьогодні є надзвичайно високою. Йдеться не лише про нове будівництво, а й про оцінку та модернізацію вже існуючих об’єктів – лікарень, шкіл, ЦНАПів, вулиць та громадських просторів.

Раніше Мінрозвитку затвердило Типову освітню програму підвищення кваліфікації "Фахівець із безбар’єрності", яка стала основою для запуску підготовки у закладах вищої освіти з 2026 року. Програму розроблено у співпраці з профільними університетами та узгоджено з Міністерством освіти і науки України. Навчання триватиме не менше 60 академічних годин і складатиметься з теоретичної та практичної частин. Учасники вивчатимуть законодавство та міжнародний досвід, проводитимуть обстеження об’єктів і навчатимуться готувати фахові рекомендації щодо підвищення доступності.

Пройти навчання зможуть фахівці, які вже мають освітній рівень бакалавра за спеціальностями "Архітектура та містобудування" або "Будівництво та цивільна інженерія". Після проходження навчання слухачі отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенцій у сфері фізичної безбар’єрності.

