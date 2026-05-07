Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак хантавірусу немає – МЗС

Стан здоров’я 5 громадян України, членів екіпажу круїзного лайнеру MV Hondius, де зафіксовані випадки хантавірусу, задовільний, ознак захворювання у них не виявлено, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів (Іспанія). Прибуття заплановано на 9 травня. Затим буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. Стан здоров’я п’яти громадян України, членів екіпажу "MV Hondius", задовільний, ознак захворювання у них не виявлено", – розповіли у МЗС журналістам.

Посольство України в Нідерландах продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора.

Загалом з симптомами хантавірусу з судна було евакуйовано п’ять осіб. У двох із них підтверджено захворювання на хантавірус. Наразі вони проходять лікування в Йоганнесбурзі (ПАР) та Цюріху (Швейцарія). Інших трьох осіб з підозрою на захворювання було доставлено до Нідерландів та ФРН.

Як наголосили у МЗС, справа перебуває на особливому контролі департаменту консульської служби МЗС України, посольства України в Нідерландах та консульства України в Малазі.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що троє пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, пришвартованого в столиці Кабо-Верде м. Прая, померли від хантавірусу. Ще щонайменше троє заразилися. Медичні працівники країни надавали допомогу хворим людям.

ВООЗ вживає заходів, зокрема працює з владою низки країн для надання медичної допомоги пацієнтам, а також для організації їхньої евакуації з лайнера.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може викликати геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, а вакцини від хантавірусу наразі немає. Зараження людей найчастіше відбувається від гризунів.