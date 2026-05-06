У "Київ Цифровий" проходить опитування про емоційний стан

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, яких сервісів для підтримки ментального здоров’я їм не вистачає.

"У "Цифровому" є Мапа психологічної підтримки – на ній вже понад 700 закладів, куди можна звернутися по допомогу. Місто хоче, щоб ця підтримка залишалася справді корисною. Поділіться, як ви почуваєтеся зараз і яких сервісів для підтримки ментального здоров’я вам не вистачає", – йдеться у застосунку.

Від киян, зокрема, хочуть дізнатися: як вони почуваються; до кого вони звертаються за підтримкою у складні часи; чи користуються вони Мапою психологічної підтримки; що їм зазвичай допомагає підтримати емоційний стан; що на їхню думку могло би зробити психологічну допомогу більш зручною та доступною.

Опитування триватиме до 19 травня 2026 року.