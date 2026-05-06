Інтерфакс-Україна
Медицина
15:54 06.05.2026

У "Київ Цифровий" проходить опитування про емоційний стан

1 хв читати
У "Київ Цифровий" проходить опитування про емоційний стан

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, яких сервісів для підтримки ментального здоров’я їм не вистачає.

"У "Цифровому" є Мапа психологічної підтримки – на ній вже понад 700 закладів, куди можна звернутися по допомогу. Місто хоче, щоб ця підтримка залишалася справді корисною. Поділіться, як ви почуваєтеся зараз і яких сервісів для підтримки ментального здоров’я вам не вистачає", – йдеться у застосунку.

Від киян, зокрема, хочуть дізнатися: як вони почуваються; до кого вони звертаються за підтримкою у складні часи; чи користуються вони Мапою психологічної підтримки; що їм зазвичай допомагає підтримати емоційний стан; що на їхню думку могло би зробити психологічну допомогу більш зручною та доступною.

Опитування триватиме до 19 травня 2026 року.

Теги: #ментальне_здоровя #опитування #київ_цифровий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 06.05.2026
КМІС: Рівень оптимізму українців з перспективою на 10 років у квітні становить 63%, 48% респондентів підтримують непопулярні рішення

КМІС: Рівень оптимізму українців з перспективою на 10 років у квітні становить 63%, 48% респондентів підтримують непопулярні рішення

14:01 04.05.2026
Половина українців не планує відпусток, більшість вказує на нестачу грошей – опитування

Половина українців не планує відпусток, більшість вказує на нестачу грошей – опитування

10:12 04.05.2026
Баланс довіри до Зеленського дещо знизився, але лишається високим у всіх макрорегіонах, – соцопитування

Баланс довіри до Зеленського дещо знизився, але лишається високим у всіх макрорегіонах, – соцопитування

10:05 04.05.2026
У 66% киян українська мова стала кращою за останні 4 роки – опитування в "Київ Цифровий"

У 66% киян українська мова стала кращою за останні 4 роки – опитування в "Київ Цифровий"

10:02 01.05.2026
Травневі свята залишаються найменш популярними серед українців – опитування

Травневі свята залишаються найменш популярними серед українців – опитування

09:52 30.04.2026
Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

Майже третина українців чекає кінця війни протягом року, половина готова терпіти скільки потрібно – КМІС

20:12 29.04.2026
Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

Половина виборців у США підтримає на виборах демократів, проголосувати за республіканців готові 40% - опитування

17:06 29.04.2026
Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

Банки очікують обережного рішення НБУ щодо облікової ставки через інфляційні ризики – опитування

09:54 29.04.2026
Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

Більшість українців у війні США та Ірану не підтримують жодну із сторін – КМІС

13:14 25.04.2026
У застосунку "Київ Цифровий" проходить щорічне опитування про мову

У застосунку "Київ Цифровий" проходить щорічне опитування про мову

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

АМКУ поки не має інформації про стягнення штрафів з фармдистриб'юторів "БаДМ" та "Оптіма Фарм", продовжує вивчати роботу аптечних мереж

ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

Кабмін розширить програму "Доступні ліки" – Свириденко

"Дарниця" розвиває використання ШІ на всіх етапах фармвиробництва

Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційною терапією Bayer

УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

Перший випадок нового варіанту коронавірусу "Цикада" зареєстровано в Україні

УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

Дослідження перед антибіотикотерапією в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, призначення антибіотиків перевищує рекомендовані норми – ЦГЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА