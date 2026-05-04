14:43 04.05.2026

ВООЗ не бачить причин запроваджувати обмеження на поїздки після випадків захворювання на хантавірус на круїзному лайнері

Ризик широкого поширення хантавірусу залишається низьким, і на сьогодні причин для паніки немає, заявив у понеділок директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге.

"Хантавірус зазвичай пов’язаний із взаємодією з навколишнім середовищем (із сечею або фекаліями заражених гризунів). У деяких випадках захворювання може мати важкий перебіг, але воно майже не передається від людини людині. Ризик для громадськості залишається низьким. Не варто панікувати або запроваджувати обмеження на поїздки", – написав він у соціальній мережі X.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що троє пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, наразі пришвартованого в столиці Кабо-Верде м. Прая, померли від хантавірусу. Ще щонайменше троє заразилися. Медичні працівники країни надають допомогу хворим людям.

Клюге зазначив, що ВООЗ вживає заходів, зокрема працює з владою низки країн для надання медичної допомоги пацієнтам, а також для організації їхньої евакуації з лайнера.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може викликати геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, а вакцини від хантавірусу наразі немає. Зараження людей найчастіше відбувається від гризунів.

