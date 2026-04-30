АМКУ поки не має інформації про стягнення штрафів з фармдистриб'юторів "БаДМ" та "Оптіма Фарм", продовжує вивчати роботу аптечних мереж

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наразі не має інформації, що штрафи на загальну суму майже 4,807 млрд грн з двох найбільших фармдистриб’юторів ТОВ "БаДМ" та ТОВ СП "Оптіма Фарм, ЛТД" за позовом комітету стягнуті, продовжує вивчати роботу аптечних мереж .

"Інформація про стягнення з СП ТОВ "Оптіма Фарм, ЛТД" штрафу в розмірі 2 432 403 190 та з ТОВ "БаДМ" штрафу в розмірі 2 374 168 475 грн до Комітету не надходила", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в АМКУ .

В комітеті повідомили, що 26 листопада 2025 року АМКУ видав наказ № 144-Ю/25 про стягнення штрафу в розмірі 2,374 млрд грн грн, який було пред’явлено до Мін’юсту.

Водночас, 9 січня 2026р виконавче провадження ВП № 79729061 з примусового виконання цього наказу було зупинене у зв’язку з прийняттям відповідної ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 7 січня 2026. В той же час, 21 квітня 2026р постановою Третього апеляційного адміністративного суду ухвалу Дніпропетровського суду було скасовано, тож 21 квітня АМКУ направив лист до Мін’юсту в якому повідомив про необхідність вжиття заходів для забезпечення фактичного виконання в повному обсязі рішення комітету.

Крім того, 23 квітня АМКУ направив до Мін’юсту лист щодо повідомлення про вжиті державним виконавцем заходи у виконавчому провадженні ВП № 79729061.

Водночас 17 квітня АМКУ видав наказ № 32-Ю/26 про стягнення з СП ТОВ "Оптіма Фарм, ЛТД" штрафу в розмірі 2,432 млрд грн, який було пред’явлено до Мін’юсту разом із заявою про відкриття виконавчого провадження від 17 квітня, виконавча служба відкрила відповідне провадження 22 квітня про стягнення з СП ТОВ "Оптіма Фарм, ЛТД" цього штрафу.

Натомість 23 квітня Київський окружний адміністративний суд задовольнив заяву СП ТОВ "Оптіма Фарм, ЛТД" і зупинив стягнення штрафу, а 27 квітня 2026 Дніпропетровський окружний адміністративний суд повторно вжив заходи забезпечення позову ТОВ "БаДМ".

"Звертаємо увагу, що забезпечення фактичного виконання в повному обсязі рішення Комітету від 31.07.2025 № 370-р відповідно до закону України "Про виконавче провадження" належить до виключної компетенції Департаменту державної виконавчої служби Мінюсту", – наголосили в АМКУ.

Крім того, в АМКУ повідомили, що комітет продовжує розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання – відповідачів, які входять до складу п’яти найбільших аптечних груп (мереж) на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів (а саме: "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Подорожник", Аптека "Бажаємо здоров’я"), за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатий 2 жовтня 2025 року за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів та можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції .

"Наразі Комітетом здійснюється збір та аналіз доказів у справі", – повідомив АМКУ.

Як повідомлялося, виконавча служба грудні 2025 року за позовом Антимонопольного комітету відкрила виконавче впровадження щодо стягнення боргу з фармдистриб’ютора ТОВ "БаДМ", в квітні поточного року – з СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Київ), які є найбільшими фармдистриб’ютарами в Україні.

В липні 2025 року АМКУ оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" за порушенням конкурентного законодавства на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2, 374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

Пізніше, у жовтні, АМКУ прийняв рішення, що не буде зупиняти дію свого рішення щодо двох великих фармацевтичних дистриб’юторів ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", які оскаржили рішення комітету у суді.

Водночас 18 листопада російські війська в черговий раз обстріляли склади фармацевтичного дистриб’ютора "Оптіма-Фарм", будівля складу компанії у Дніпрі була знищена повністю. Раніше, 25 жовтня від обстрілу постраждав складський комплекс та офіс "Оптіма Фарм" у Києві, збитки оцінювали в $100 млн, 28 серпня був зруйнований ще один київський склад дистриб’ютора.

У грудні 2025 року фармдистриб’ютор ТОВ "БаДМ" (Дніпро) не розрахувався з постачальниками через примусове стягнення штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України. Фармдистриб’ютор розіслав постачальникам відповідний лист, в якому попередив про фінансові проблеми. Сума штрафу становить 2,37 млрд грн.

В свою чергу, Європейська Бізнес асоціація (ЄБА) закликала до зваженого підходу до ситуації, яка склалася навколо двох найбільших фармдистриб’юторів та накладених на них АМКУ штрафом для запобігання ризикам дефіциту ліків.