Інтерфакс-Україна
Медицина
17:49 24.04.2026

ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

ЄБА закликає до зваженого підходу до ситуації навколо двох найбільших фармдистриб’юторів

Європейська Бізнес асоціація (ЄБА) закликає до зваженого підходу до ситуації, яка склалася навколо двох найбільших фармдистриб’юторів та накладених на них Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафом для запобігання ризикам дефіциту ліків.

"ЄБА відзначає серйозність ситуації, що склалася навколо блокування рахунків фармацевтичних дистриб’юторів "Оптіма-Фарм" та "БаДМ". Асоціація послідовно підтримує заходи державних органів, спрямовані на забезпечення чесної конкуренції та добросовісних умов ведення бізнесу. Водночас Асоціація висловлює серйозне занепокоєння потенційними ризиками для безперервності постачання лікарських засобів", - йдеться у заяві ЄБА, яка розміщена на її сайті.

ЄБА зазначає, що "з огляду на значну частку ринку дистрибуції, яку забезпечують зазначені компанії, їх одночасне обмеження може призвести до суттєвих збоїв у ланцюгах постачання вже в короткостроковій перспективі".

"Перерозподіл обсягів на інших учасників ринку потребуватиме часу, що створює реальні ризики дефіциту як імпортних, так і вітчизняних лікарських засобів. Це може напряму вплинути на доступ пацієнтів до лікування та, відповідно, потягнути за собою ризики для здоров’я і життя громадян", - заявляє асоціація.

"ЄБА закликає до максимально виваженого підходу при прийнятті подальших рішень з урахуванням критичної важливості безперебійного функціонування системи постачання лікарських засобів", - підкреслили в ЄБА.

Як повідомлялося, виконавча служба грудні 2025 року за позовом Антимонопольного комітету відкрила виконавче впровадження щодо стягнення боргу з фармдистриб’ютора ТОВ "БаДМ", в квітні поточного року – з СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Київ), які є найбільшими фармдистриб’ютарами в Україні.

В липні 2025 року АМКУ оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" за порушенням конкурентного законодавства на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2, 374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

Пізніше, у жовтні, АМКУ прийняв рішення, що не буде зупиняти дію свого рішення щодо двох великих фармацевтичних дистриб’юторів ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД", які оскаржили рішення комітету у суді.

Водночас 18 листопада російські війська в черговий раз обстріляли склади фармацевтичного дистриб’ютора "Оптіма-Фарм", будівля складу компанії у Дніпрі була знищена повністю. Раніше, 25 жовтня від обстрілу постраждав складський комплекс та офіс "Оптіма Фарм" у Києві, збитки оцінювали в $100 млн, 28 серпня був зруйнований ще один київський склад дистриб’ютора.

У грудні 2025 року фармдистриб’ютор ТОВ "БаДМ" (Дніпро) не розрахувався з постачальниками через примусове стягнення штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України. Фармдистриб’ютор розіслав постачальникам відповідний лист, в якому попередив про фінансові проблеми. Сума штрафу становить 2,37 млрд грн.

