Інтерфакс-Україна
Медицина
12:47 24.04.2026

Кабмін розширить програму "Доступні ліки" – Свириденко

Уряд готується до розширення державної програми "Доступні ліки" з 1 липня 2026 року, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Додамо значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні. Отримати їх можна буде безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Заслухала про це доповідь міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні. Щороку понад 800 тис. людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, майже 50 тис. – інфаркт. Значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю.

"Програма "Доступні ліки" – ключовий інструмент підтримки. Нею вже скористалися 6,18 млн українців, препарати доступні у 17 348 аптеках. У програмі вже 748 позицій, найбільший попит – на препарати для серцево-судинних захворювань. Для багатьох людей це щоденне лікування, тому важливо, щоб воно було доступним і безоплатним", – наголосила прем’єр.

Вона додала, що у другому півріччі до програми увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів. Міністерству охорони здоров’я доручено провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 22.04.2026
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

14:55 21.04.2026
Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

Свириденко заявила про потенціал спрощення умов для розвитку розподіленої генерації, мета – 4 ГВт

18:01 20.04.2026
Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

16:11 20.04.2026
Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

Уряд розподілив фінансування на укриття в 79 школах та дитсадках

13:22 22.08.2025
Вартість лікування пацієнтів з ахондроплазією становить 1,7 млрд грн – Ляшко

Вартість лікування пацієнтів з ахондроплазією становить 1,7 млрд грн – Ляшко

11:52 06.08.2025
Проблема з діагностикою на ПЕТ КТ виникла через нестачу циклотронів для виробництва радіофармпрепаратів – Ляшко

Проблема з діагностикою на ПЕТ КТ виникла через нестачу циклотронів для виробництва радіофармпрепаратів – Ляшко

15:37 22.07.2025
МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

МОЗ вже підписав 11 безпекових угод у сфері охорони здоров'я з європейськими партнерами – Ляшко

17:29 22.03.2025
Міністр Ляшко задекларував 1,5 млн грн доходів і Škoda Octavia за 2024 рік

Міністр Ляшко задекларував 1,5 млн грн доходів і Škoda Octavia за 2024 рік

16:45 27.02.2025
Держпрограми в аптеках: за три роки українці заощадили на ліках 15 млрд грн

Держпрограми в аптеках: за три роки українці заощадили на ліках 15 млрд грн

14:02 04.02.2025
Шмигаль розраховує на понад 14 млн рецептів за програмою "Доступні ліки" в 2025р

Шмигаль розраховує на понад 14 млн рецептів за програмою "Доступні ліки" в 2025р

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

"Дарниця" розвиває використання ШІ на всіх етапах фармвиробництва

Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційною терапією Bayer

УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

Перший випадок нового варіанту коронавірусу "Цикада" зареєстровано в Україні

УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

Дослідження перед антибіотикотерапією в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, призначення антибіотиків перевищує рекомендовані норми – ЦГЗ

Bayer презентував результати дослідження III фази препарату для запобігання повторного інсульту

Медичні сили ЗСУ впроваджують цифрову систему MedEvac – Генштаб ЗСУ

Медмережа Adonis запустила службу патронажного догляду

Медзаклади 23 регіонів отримали 50 закуплених за кошти UNITED24 інкубаторів для новонароджених

