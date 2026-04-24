11:28 24.04.2026

"Дарниця" розвиває використання ШІ на всіх етапах фармвиробництва

Фармацевтична компанія "Дарниця" розвиває технології використання ШІ на всіх етапах фармацевтичного виробництва, логістики та фармаконагляду.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії, наразі, зокрема, ШІ допомагає швидко перекладати інструкції та документи, аналізувати великі обсяги даних, знаходити потрібну інформацію, а також глибше досліджувати ринок і споживачів.

"У фармрозробках ми використовуємо спеціалізовані інструменти, наприклад Fusion Process Development, і підходимо до розробки продукту за принципом Quality by Design, тобто проєктуємо якість з самого початку, враховуючи всі ризики, щоб препарат був безпечним та ефективним", – повідомили у компанії.

Крім того, в "Дарниці" зазначили, що "штучний інтелект розширює наші експортні можливості через аналіз ринків, автоматичний переклад документів і оптимізацію логістики".

"Алгоритми швидко виявляють сигнали безпеки, аналізують дані про побічні ефекти та допомагають структурувати документи для реєстрації препаратів як в Україні, так і за кордоном", – зазначили в компанії.

Крім того, у "Дарниці" уточнили, що технології ШІ використовуються у сфері фармаконагляду та реєстрації лікарських засобів та у сфері управління персоналом.

"ШІ, зокрема, сприяє аналізу KPI та eNPS, допомагає виявляти тенденції, підвищувати залученість співробітників і створювати комфортну командну атмосферу", – зазначили у компанії.

У фармкомпанії наголосили, що постійно інвестують у сучасні технології, але впроваджують їх обережно і відповідально.

"Для нас пріоритетом залишається безпека пацієнтів, тому кожне рішення проходить ретельну перевірку й оцінку ризиків", – підкреслили у "Дарниці".

Фармкомпанія "Дарниця" працює на ринку понад 90 років, входить до 10 найбільших фармвиробників України, випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля: кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Чистий збиток ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) у січні-червні 2025 року становив 479,473 млн грн, тоді як за аналогічний період 2024 року компанія отримала чистий прибуток 6,528 млн грн.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 24.04.2026
Канадський ШІ-стартап Cohere і німецький Aleph Alpha проведуть злиття обсягом $20 млрд

Канадський ШІ-стартап Cohere і німецький Aleph Alpha проведуть злиття обсягом $20 млрд

18:49 23.04.2026
Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту

10:46 23.04.2026
Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

20:41 22.04.2026
Вінницька харчосмакова фабрика побудувала новий цех для виробництва сидру

Вінницька харчосмакова фабрика побудувала новий цех для виробництва сидру

18:58 22.04.2026
Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

Google Cloud представила нові спеціалізовані ШІ-чипи, інструменти для створення ШІ-агентів

12:37 22.04.2026
Українська PG Robotics відкриває замовлення на розвідувально-ударний дрон Lucky Strike-2

Українська PG Robotics відкриває замовлення на розвідувально-ударний дрон Lucky Strike-2

15:41 21.04.2026
ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

ШІ-стартап Безоса залучить $10 млрд у рамках інвестраунду – FT

14:28 20.04.2026
Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

11:51 20.04.2026
Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

Google і Marvell Technology обговорюють розробку двох нових ШІ-чипів

10:53 18.04.2026
Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на безпечному приватному спілкуванні

Signal залишиться вільним від ШІ та збереже фокус на безпечному приватному спілкуванні

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційною терапією Bayer

УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

Перший випадок нового варіанту коронавірусу "Цикада" зареєстровано в Україні

УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

Дослідження перед антибіотикотерапією в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, призначення антибіотиків перевищує рекомендовані норми – ЦГЗ

Bayer презентував результати дослідження III фази препарату для запобігання повторного інсульту

Медичні сили ЗСУ впроваджують цифрову систему MedEvac – Генштаб ЗСУ

Медмережа Adonis запустила службу патронажного догляду

Медзаклади 23 регіонів отримали 50 закуплених за кошти UNITED24 інкубаторів для новонароджених

Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

