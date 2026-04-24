"Дарниця" розвиває використання ШІ на всіх етапах фармвиробництва

Фармацевтична компанія "Дарниця" розвиває технології використання ШІ на всіх етапах фармацевтичного виробництва, логістики та фармаконагляду.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії, наразі, зокрема, ШІ допомагає швидко перекладати інструкції та документи, аналізувати великі обсяги даних, знаходити потрібну інформацію, а також глибше досліджувати ринок і споживачів.

"У фармрозробках ми використовуємо спеціалізовані інструменти, наприклад Fusion Process Development, і підходимо до розробки продукту за принципом Quality by Design, тобто проєктуємо якість з самого початку, враховуючи всі ризики, щоб препарат був безпечним та ефективним", – повідомили у компанії.

Крім того, в "Дарниці" зазначили, що "штучний інтелект розширює наші експортні можливості через аналіз ринків, автоматичний переклад документів і оптимізацію логістики".

"Алгоритми швидко виявляють сигнали безпеки, аналізують дані про побічні ефекти та допомагають структурувати документи для реєстрації препаратів як в Україні, так і за кордоном", – зазначили в компанії.

Крім того, у "Дарниці" уточнили, що технології ШІ використовуються у сфері фармаконагляду та реєстрації лікарських засобів та у сфері управління персоналом.

"ШІ, зокрема, сприяє аналізу KPI та eNPS, допомагає виявляти тенденції, підвищувати залученість співробітників і створювати комфортну командну атмосферу", – зазначили у компанії.

У фармкомпанії наголосили, що постійно інвестують у сучасні технології, але впроваджують їх обережно і відповідально.

"Для нас пріоритетом залишається безпека пацієнтів, тому кожне рішення проходить ретельну перевірку й оцінку ризиків", – підкреслили у "Дарниці".

Фармкомпанія "Дарниця" працює на ринку понад 90 років, входить до 10 найбільших фармвиробників України, випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля: кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Чистий збиток ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) у січні-червні 2025 року становив 479,473 млн грн, тоді як за аналогічний період 2024 року компанія отримала чистий прибуток 6,528 млн грн.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.