Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційною терапією Bayer

Перші українські пацієнти розпочали лікування раку передміхурової залози інноваційним препаратом Bayer, зареєстрованим в вересні 2025 року.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, наразі препарат доступний для пацієнтів. Його ефективність і профіль безпеки терапії підтверджено міжнародними клінічними дослідженнями.

Рак передміхурової залози залишається одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед чоловіків.

Як повідомлялося, Bayer прогнозує зростання свого фармацевтичного бізнесу з 2027 року, підвищення операційної маржі до 30% до 2030 року. Крім того, компанія планує розвивати п’ять ключових терапевтичних напрямів, серед яких кардіологія, зокрема, вторинна профілактика інсульту, комплексне лікування хронічної хвороби нирок, онкологія, в тому числі лікування метастатичного гормоночутливого раку передміхурової залози, напрям здоров’я жінок та менеджмент симптомів менопаузи.

Міжнародна компанія Bayer працює у сферах охорони здоров’я та сільського господарства. У 2025 фінансовому році в групі Bayer працювало понад 88 тис. чоловік, а обсяг продажів становив понад EUR45,6 млрд. Витрати на R&D без урахування спеціальних статей сягли понад EUR5,8 млрд.

Bayer Ukraine є частиною глобального концерну "Байєр АГ" (Bayer AG) зі штаб-квартирою в Леверкузені (Німеччина). В Україні компанія розпочала роботу з 1992 року. Вона представлена такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних препаратів, аграрний підрозділ.