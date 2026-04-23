УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

Український Червоний Хрест (УЧХ) підписав угоду з Фінським Червоним Хрестом та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста про підтримку людей з інвалідністю, постраждалих від війни в Україні.

“Це партнерство спрямоване на те, щоб люди, які отримали поранення, ветерани, внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії населення мали рівний доступ до послуг, можливостей для самореалізації та повноцінної участі в житті громад”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Пілотним регіоном стане Харківська область, як одна з найбільш постраждалих від війни територій, де питання інклюзії є особливо актуальним.

У межах ініціативи передбачено розширення доступу до інклюзивних послуг і безбар’єрної інфраструктури. Програма також спрямована на розвиток економічної спроможності та самозабезпечення людей, підтримку ветеранів і тих, хто отримав поранення внаслідок війни. Окрему увагу приділено створенню мереж взаємодопомоги, посиленню ролі громад, а також навчанню фахівців і впровадженню інклюзивних підходів на місцевому рівні.

Проєкт також передбачає збір і аналіз даних, щоб формувати ефективні рішення та просувати зміни на місцевому й національному рівнях.