14:33 23.04.2026

УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

Український Червоний Хрест (УЧХ) підписав угоду з Фінським Червоним Хрестом та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста про підтримку людей з інвалідністю, постраждалих від війни в Україні.

“Це партнерство спрямоване на те, щоб люди, які отримали поранення, ветерани, внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії населення мали рівний доступ до послуг, можливостей для самореалізації та повноцінної участі в житті громад”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Пілотним регіоном стане Харківська область, як одна з найбільш постраждалих від війни територій, де питання інклюзії є особливо актуальним.

У межах ініціативи передбачено розширення доступу до інклюзивних послуг і безбар’єрної інфраструктури. Програма також спрямована на розвиток економічної спроможності та самозабезпечення людей, підтримку ветеранів і тих, хто отримав поранення внаслідок війни. Окрему увагу приділено створенню мереж взаємодопомоги, посиленню ролі громад, а також навчанню фахівців і впровадженню інклюзивних підходів на місцевому рівні.

Проєкт також передбачає збір і аналіз даних, щоб формувати ефективні рішення та просувати зміни на місцевому й національному рівнях.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 23.04.2026
Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

11:53 22.04.2026
УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

08:18 22.04.2026
УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

17:24 21.04.2026
УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

14:18 21.04.2026
23 ветеранки отримали гранти на розвиток власного бізнесу за програмою REDpreneur Women

13:29 21.04.2026
Фінляндія до кінця 2026р. спрямує EUR1млн для посилення кіберстійкості України

12:46 21.04.2026
УЧХ долучився до відновлювальних робіт у Сумах після ворожої атаки

19:10 17.04.2026
УЧХ відзначив 108-му річницю благодійним забігом на підтримку ветеранів

11:38 17.04.2026
УЧХ презентував плани розвитку діяльності дипломатичній спільноті та партнерам

16:22 16.04.2026
УЧХ: багатоцільову допомогу замінено програмою грошової підтримки за пріоритетами

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Перший випадок нового варіанту коронавірусу "Цикада" зареєстровано в Україні

Дослідження перед антибіотикотерапією в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, призначення антибіотиків перевищує рекомендовані норми – ЦГЗ

Bayer презентував результати дослідження III фази препарату для запобігання повторного інсульту

Медичні сили ЗСУ впроваджують цифрову систему MedEvac – Генштаб ЗСУ

Медмережа Adonis запустила службу патронажного догляду

Медзаклади 23 регіонів отримали 50 закуплених за кошти UNITED24 інкубаторів для новонароджених

Найбільше вакансій в медицині пропонують Одеська, Львівська, Дніпропетровська області та Київ

НСЗУ для продовження контракту висуває нетипові для лабораторії вимоги – "Сінево"

Українські психлікарні надають адекватне лікування, але є нестача терапевтів та соцпрацівників, – звіт Комітету РЄ

Кількість залучених до ПМГ приватних медзакладів системно скорочується, особливо різке падіння на вторинці – асоціація

