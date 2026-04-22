Перший випадок нового варіанту коронавірусу "Цикада" зареєстровано в Україні

В Україні лабораторно підтверджено випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою "Цикада".

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, новий варіант коронавірусу виявили фахівці Центру громадського здоров’я (УГЗ) під час секвенування.

Новий субваріант вірусу "Цикада" (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року у Південній Африці і поширився у 23 країнах світу.

Клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом "Цикада", суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19, водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику.

"За оцінками ВООЗ, субваріант "Цикада" наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни", – наголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

Симптоми захворювання, спричиненого вірусом "Цикада", такі самі, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Як повідомлялося, у 2024 році МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції: рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили бустерне щеплення – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись.