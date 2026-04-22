УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

Фото: Red Cross Ukraine

Тренери напряму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста (УЧХ) провели навчання з першої психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів у громадах.

Під час тренінгу учасники ознайомилися з базовими принципами надання першої психологічної допомоги, зокрема підходом «Дивитися. Слухати. Направляти», а також з реакціями людей на кризові події та техніками самодопомоги.

Окрему увагу приділили особливостям підтримки ветеранів у громадах. У межах практичної частини учасники розглядали типові ситуації та кейси, з якими можуть стикатися у своїй роботі, обговорювали можливі підходи до реагування та відпрацьовували їх у форматі рольових сценаріїв.

Супровід впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» здійснює Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету міністрів за експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Імплементаційним партнером програми виступає громадська організація «Безбар’єрність».