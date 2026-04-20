Bayer презентував результати дослідження III фази препарату для запобігання повторного інсульту

Фармацевтичний підрозділ концерну Bayer презентував результати дослідження III фази препарату інгібітора фактора XIa для запобігання повторного інсульту, які демонструють суттєве зниження ішемічного інсульту після некардіоемболічного ішемічного інсульту або транзиторної ішемічної атаки високого ризику.

Як повідомила компанія у пресрелізі, препарат продемонстрував зниження ризиків повторного інсульту на 26%.

У дослідженні оцінювався пероральний препарат фактора XIa (FXIa) asundexian (50 мг) для прийому один раз на день.

Результати глобального ключового дослідження III фази OCEANIC-STROKE опубліковані у The New England Journal of Medicine. Публікація розширює дані, представлені на цьогорічній Міжнародній конференції Американської асоціації серця з питань інсульту 2026 року у Новому Орлеані, США, які показали, що асундексіан значно знижує ішемічний інсульт на 26% у пацієнтів після некардіоемболічного ішемічного інсульту або транзиторної ішемічної атаки високого ризику, без збільшення ризику великої кровотечі. Ці результати були послідовними незалежно від віку, статі, підтипу інсульту, шкали інсульту та інших факторів.

У компанії зазначили, що це перше успішно завершене дослідження III фази інгібітора фактора XIa, яке демонструє перевагу у зменшенні ішемічного інсульту порівняно з плацебо, коли обидва препарати поєднувалися з антитромбоцитарною терапією.

"Цей фундаментальний корпус наукових доказів відображає наше постійне прагнення задовольнити високі незадоволені медичні потреби. Це визначний внесок у клінічні дослідження профілактики вторинного інсульту", – сказав Крістіан Роммель, доктор філософії, глобальний керівник досліджень та розробок Bayer Pharmaceuticals.

Щороку у світі приблизно 12 млн людей переживають інсульт, з них 20-30% будуть повторним інсультом. Незважаючи на доступні варіанти профілактики вторинного інсульту, його ризик залишається високим: приблизно кожен п’ятий, хто вижив після інсульту, перенесе ще один інсульт протягом п’яти років.

Інсульт є другою провідною причиною смерті у світі, а повторні ішемічні інсульти, як правило, є більш інвалідизуючими та несуть вищий ризик смертності, ніж перший інсульт.

Як повідомлялося, компанія Bayer прогнозує зростання свого фармацевтичного бізнесу з 2027 року, підвищення операційної маржі до 30% до 2030 року та планує розвивати п’ять ключових терапевтичних напрямів, серед яких, зокрема: кардіологію, зокрема, вторинну профілактику інсульту, комплексне лікування хронічної хвороби нирок, онкологію, у тому числі лікування метастатичного гормоночутливого раку передміхурової залози, напрямку здоров’я жінок та менеджменту симптомів менопаузи.

